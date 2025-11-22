全球瘋匹克球! 陳美鳳揪藝人打公益賽 為花蓮光復募款
娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導
這兩年匹克球全球流行，台灣也有越來越多人在打，藝人陳美鳳和方芳芳號召下，舉辦了第一屆明星匹克球公益賽，共有18組藝人參加，要為花蓮光復鄉的災後重建計畫募款。台北101董事長賈永婕也和老公組隊參加，但可惜輸了比賽，她笑稱自己比較擅長，長距離的三鐵。
白色上衣，搭配橘色網球裙，"最美歐巴桑"陳美鳳成功擊球，好開心，開場前在場邊不斷練習，果然有成果。第一屆星動盃明星匹克球公益賽開打，18組藝人參賽，為花蓮光復鄉長者募電動代步車。
藝人陳美鳳：「今天來有稍微練了一下，剛剛直接打中，（非常好很漂亮），（公益）照顧那些，需要被照顧的老人，讓他們看看一些節目，輕鬆一下帶一點歡樂給他們。」
匹克球風靡全世界，這項來自美國，結合網球、羽球和桌球元素的運動，打的是空心塑膠球，比較安全，場地只需要網球場的1/4大，進入門檻低，藝人方芳芳就是匹克球愛好者。
藝人陳美鳳為公益球賽開打。（圖／民視新聞）
藝人方芳芳：「因為發現很多羽毛球的伴侶，都轉來打匹克球。」
藝人曾國城：「匹克球打到現在，然後再配合一些，減重的方式，人清瘦瘦成一道閃電，8公斤腰圍小了快10公分。」
演員任容萱俏麗登場比賽，姊姊Selina也到場加油，還有明星夫妻組隊，艾力克斯和李詠嫻，與台北101董事長賈永婕與老公對打，競爭激烈。
台北101董事長賈永婕：「大家可能都會誤會我，是很會運動，（匹克球）要快的反應，跟我以前做的，可能是比較長距離的運動，有氧那種可能是不太一樣。」
台北101董事長賈永婕與先生組隊比賽。（圖／民視新聞）
賈永婕笑稱，擅長長距離的三鐵運動，匹克球速度快，打不好。不過，先前太子集團跨國詐騙案震驚社會，子公司辦公室設在台北101，遭質疑選商不夠嚴格。
台北101董事長賈永婕：「對我而言真的是這樣（震驚），已經過去了這樣子，而且我真的已經寫過臉書了。」
先前賈永婕發文，呼籲政府單位一起合作，台北101也會加強管控，了解租戶狀況，用實際行動守護台灣經典地標。
