全球瘋抹茶！日本茶粉出口量暴增44％台灣成第二大金主、71年來首見新高

記者許雅惠／台北報導

日本茶粉出口量創下71年新高，鹿兒島縣為日本重要茶葉產區。（圖／翻攝自X，@kobeshinbun）

抹茶熱潮席捲全球，日本茶粉出口量也跟著水漲船高。日本農林水產省統計顯示，在海外需求暴增及日圓貶值助攻下，日本茶粉（含抹茶）2025年前10個月出口量突破1萬噸，創下71年來新高紀錄。其中，美國為最大進口國，台灣則排名第二，顯示日本茶在國際市場人氣持續升溫。

根據《共同社》報導，今年1至10月，日本茶粉出口量達1萬0084噸，較去年同期大增44％，不僅提前超越2024年全年8798噸的出口總量，也寫下自1954年以來首度重返「萬噸俱樂部」的里程碑，出口量更是連續第9年成長。

從進口國別來看，美國以3497噸居冠，占總出口量約3成，台灣、泰國及德國緊追在後。分析指出，抹茶因健康形象鮮明，加上社群行銷與品牌曝光度提升，成為日本茶產品中最受歡迎的品項。

業界也點出，日圓走貶讓日本茶在國際市場更具價格優勢；此外，美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平代言茶飲廣告，也被認為進一步拉抬日本茶的全球能見度，成為另類助攻。

不過，出口表現亮眼的同時，日本國內茶葉產量卻持續下探。官方統計顯示，2024年日本茶葉總產量約7.4萬噸，較10年前減少超過1成。產業界分析，家庭泡茶習慣逐漸式微，加上茶農高齡化、後繼無人，是產量下滑的主要原因。

日本茶出口促進協議會表示，即使國內消費疲弱，只要海外市場持續拓展，仍有助於支撐產業規模，維持農業生產鏈的穩定。

另一方面，國內茶價也出現劇烈波動。鹿兒島縣一間農業合作社指出，今年10至11月生產的秋冬番茶，每公斤平均售價飆升至2542日圓（約新台幣503元），比去年同期暴漲6倍，反應出口熱潮與供需失衡帶來的市場壓力。

抹茶熱潮席捲全球，台灣成為日本茶粉第二大出口市場。(示意圖／Pixabay）

