全球瘋掃黃金ETF！ 吸金半年持倉近4000噸

在避險需求和降息預期的雙重助攻下，黃金ETF持倉量攀升至月底峰值，根據世界黃金協會（WGC）的數據顯示，截至11月底，黃金ETF的總持倉量增加至3932噸，連續六個月增長。

受市場對美國聯準會降息預期升溫的支撐，黃金5日一度突破每盎司4256.75美元。WGC預測，美債收益率下行、地緣政治風險高企疊加顯著增強的避險需求，將爲黃金提供強勁的順風，金價有望從當前位置再上漲15至30%。

黃金ETF除了今年5月外，持倉量每個月都在上漲。亞洲是11月資金流入的主要動力，其中中國是增長的最大單一貢獻者，印度也已錄得連續六個月的淨流入，主要受到股市疲軟和地緣政治緊張局勢的驅動。

黃金作爲避險資產，正邁向1979年以來最好的年度表現，投資者爲了規避風險，紛紛撤離主權債券和貨幣，轉而湧入另類資產。截至發稿，現貨黃金報每盎司4199.20美元，年初至今累漲超60%。今年10月時，金價一度升至每盎司4381美元新高點。

StoneX Financial Ltd.的市場分析主管Rhona O’Connell表示：「在過去四到六個月，ETF投資人一直是價格的制定者，而不是跟隨者。」她補充表示，鑑於資金正普遍輪動轉向黃金等資產，近期的資金流入可能會持續下去。

