全球瘋搶台灣機車！出口額日本居冠.澳洲「衝29倍」 3大優點曝

台灣是機車王國，且產出機車外國人也很愛！據統計台灣前9個月機車出口金額達到49億元，其中對日本、西班牙出口金額最高，而排名第5的澳洲，今年出口額更是出現29倍爆炸性成長。專家解釋，台灣的速可達相當厲害，尤其引擎科技強，讓台灣機車競爭力十足。

據統計，今年台灣前9個月機車出口額達到49億元，若以出口金額來看，排名第一名的國家是日本，達到11.18億元，比去年同期增加51.7個百分比；第二、三名分別是西班牙和義大利，累積出口金額都超過5億元；更驚人的是對澳洲，今年出口額達2.4億元，比去年同期大增百分之2921，也就是超過29倍，呈現爆炸性成長。

台灣前9月機車出口金額統計。圖／台視新聞

台灣機車的外銷數量 ，據今年前9個月數據來看，最大的市場是阿拉伯聯合大公國，達到4.66萬輛，年增百分之51；其次則是馬達加斯和日本，比起去年出口量，也都有超過百分之40的成長，到底台灣機車有什麼魅力，如此吸引外國人青睞？

機車專家指出，台灣的機車外銷主力車型就是速可達，台灣的油耗、能耗，還有排汙的部分，是全世界最嚴格的，高標的情形下引擎的性能會做得特別好，「一般速可達你看不到這麼高科技含量，但是在台灣的車型上面都有」。

過去台灣機車的外銷金額並不大，但如今逐漸在國際市場打開知名度，就是因為動力科技、產品設計以及品質控制受到肯定，讓台灣本土機車品牌成為另一個台灣之光。

