全球瘋杜拜巧克力！開心果身價飆升 阿根廷成南美新星

有開心果內餡的杜拜巧克力在全球帶起風潮，帶動開心果需求，讓阿根廷的開心果產區受到矚目。最新數據顯示，阿根廷當地開心果種植面積，5年來暴增5倍，雖然美國、伊朗、土耳其仍是開心果主要生產國，但阿根廷是南美唯一產區，在北半球非生產季時更具優勢，被稱為「綠色黃金」的開心果，正躍升阿根廷農業出口新星。

工廠裡，工人先將香濃的開心果醬抹在餅乾上，再把夾心餅乾浸入巧克力醬中，包覆出一層外殼，口感層次豐富的風味零食，正是近來全球暴紅的「杜拜巧克力」。這股熱潮意外推升開心果需求，也讓遠在南美洲的阿根廷開心果產區逐漸受到國際市場關注。阿根廷農工業集團生產經理阿吉萊拉指出，阿根廷具備成為主要開心果生產國的條件，不論是土地、水源或氣候都相當適合。他表示，從聖胡安省到門多薩省之間，理論上可種植6萬到10萬公頃的開心果，潛力相當可觀。

廣告 廣告

根據阿根廷國家開心果樹研究中心數據，過去五年，阿根廷的開心果種植面積增加了五倍，達到約1萬零117公頃，多數集中在安地斯山腳下的農礦大省聖胡安。當地夏季乾燥炎熱、冬季寒冷，非常適合開心果生長，但從種植到開始結果，通常需要約7年時間。74歲的伊朗移民伊加尼，是阿根廷開心果產業的先行者。他在1980年代就在聖胡安省種下阿根廷第一批開心果樹，當年卻不被看好。伊加尼回憶，當時許多人都說他瘋了，但這反而成為他堅持下去的動力。他始終相信這是一條正確的道路，只是當年沒有人理解。

聖胡安省人口約80萬人，開心果在當地農產品種植面積中排名第三，僅次於葡萄和橄欖。目前全球主要開心果生產國仍以美國、伊朗與土耳其為主，產量遠高於阿根廷，不過阿根廷是南美洲唯一的開心果生產國，在北半球非產季期間具備供應優勢。當地業者馬克西米利亞諾表示，現在越來越多人認識開心果，也補上了阿根廷國內市場長期的空白。不過，由於收成集中在每年3月到6月，下半年包括聖誕節等消費旺季，仍面臨供應不足的問題。

阿根廷聯邦投資委員會在2024年發布的報告指出，阿根廷開心果出口量約佔總產量的三分之一到一半，主要銷往義大利，其次是俄羅斯、澳洲與其他拉丁美洲國家。隨著投資增加與更多果樹進入結果期，未來出口規模可望持續擴大。聖胡安省農業部長莫雷諾指出，開心果對地方經濟的影響正在快速放大，近年需求呈現爆炸式成長，這樣的市場動能不僅有助於長期投資，也吸引更多新投資者進入。

在全球葡萄酒消費量下滑的背景下，部分農民已開始改種開心果與其他堅果作物。被形容為新一代「綠色黃金」的開心果，正逐步成為阿根廷未來農業出口的重要新星。

更多 TVBS 報導

「死亡之組」消失了！ 2026世足分組抽籤出爐

可愛爆表！逾千隻黃金獵犬齊聚阿根廷公園 超大狗聚破世界紀錄

G20南非峰會力挺多邊抗美 中日領袖同框零互動

盜影片、冒用百貨粉專 詐團售陸製「杜拜巧克力」賺價差

