全球瘋聖家堂完工 宏達電搶搭聖家堂熱潮VR作品進軍日本
高第設計的西班牙巴塞隆納聖家堂歷經144年建造工程，日前主塔耶穌塔終於完工、更在聖家堂內由教宗良14世主持彌撒、祈福，趁著全球目光都看向聖家堂時，宏達電宣布，旗下Vive Arts正規劃規劃其投資作品《聖家堂：永恆高第》在日本市場的後續展演。
聖家堂是由19世紀的建築師高第所設計，複雜結構與浩大工程加上高第邊做邊修正的施工方式，不僅終其一生未能親眼目睹完工，高第意外身亡後沒有留下設計圖，後世只能一面摸索、一面尋求新的設計草圖並接力建造，用了144年的時間終於完成，成為全球建設時間最長久的教堂，好不容易蓋完90％的聖家堂，也讓這座承載高第畢生藝術理想與信仰精神的世界級建築地標，再次受到國際媒體與文化界高度關注。
宏達電決定蹭這波熱度、打鐵趁熱，宣布Vive Arts的VR作品《聖家堂：永恆高第》規劃前進日本展出，持續讓更多亞洲觀眾走進高第的建築世界。《聖家堂：永恆高第》其實已經在西班牙、台灣及中國展出，讓觀眾以不同於傳統參觀的方式走進聖家堂，感受高第建築中融合自然、信仰、光影與結構美學的獨特精神。
《聖家堂：永恆高第》以360度全景重現這個經典建築，並讓觀眾化身高第弟子，參與聖家堂的建造旅程，從紙上的創作草圖走進可身歷其境的空間，不僅欣賞高第的作品，更成為其創作旅程的一部分。
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