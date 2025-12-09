全球瘋運動提升 8% ！肌力訓練球拍運動成亞洲最夯、台灣跑步步行居前二

Garmin 資料顯示，全球瘋運動提升 8% 肌力訓練與球拍運動成亞洲大勢熱門運動。資料照



穿戴航太大廠Garmin 公布 2025 全球用戶運動數據，整體活動量較 2024 年成長 8%，展現全球運動風氣持續升溫。其中，亞洲整體活動量成長 7.8%，亞洲用戶更加著重於「有氧＋肌力」的平衡發展，新興的球拍類運動熱度也快速攀升。在台灣，跑步與步行穩居前兩名最熱門運動，肌力訓練也以將近 25% 的年增長率持續成長。

Garmin以精準監測技術與高效電池續航所累積的大規模科學化數據，統整出全球活動和健康模式，揭示各地區差異以及運動類別的變化，反映出在訓練型態、生活步調與健康意識上的轉變。

Garmin 2025 年數據顯示，相較於 2024 年，全球 Garmin 用戶活動量成長 8%，前五大運動項目分別為跑步、步行、騎自行車、肌力訓練與室內有氧，其中亞洲整體活動量成長 7.8%，且數據顯示亞洲用戶更加著重於「有氧＋肌力」的平衡發展，新興的球拍類運動熱度也快速攀升。而在台灣，跑步與步行穩居前兩名最熱門運動，肌力訓練也以將近 25% 的年增長率持續成長。

跑步：全球 Garmin 用戶在戶外跑步領域成長 6%，其中以日本跑者的數量最高。挪威則以 16% 的漲幅在室內跑步方面領先，反映不同地區受氣候與訓練文化影響的跑步型態。

步行：全球超過半數的 Garmin 用戶平均每天走超過 8,000 步，更有 28% 使用者突破 10,000 步。作為全球最適合步行城市之一的香港以 10,663 步居全球之冠；視走路及爬坡為全民日常的南韓則以 9,969 步位居第二；而朝聖之路的故鄉西班牙也以 9,937 步名列前三。

健行：隨著戶外風氣在全球進一步擴大，今年的健行活動成長 12%，其中全球最高戶外健走活動量占比最高的地區為斯洛維尼亞。

肌力訓練：肌力訓練漲幅連續四年突破 20%，今年全球數據更高達 29%，女性的訓練次數比男性多 6%。而亞洲用戶方面成長 27%，取代自行車首次進入前三名，顯示亞洲用戶明顯轉向更全面性的體能訓練。

球拍類運動：包含匹克球、羽毛球、桌球、壁球等，球拍類運動的活動量全球成長達 67%；亞洲地區成長更超過兩倍，其中越南的 Garmin 用戶人均揮拍次數居全球之冠。

健康監測：在 Garmin 用戶中，女性壓力分數普遍低於男性，其中荷蘭民眾的壓力為全球最低；身體能量指數（Body Battery） 數據顯示年輕族群的能量波動較大，而在所有地區中，中國用戶平均的每日能量消耗最高。

展望 2026 年， 美國運動醫學會（ACSM）趨勢報告指出,穿戴式科技以冠軍之姿連續五年蟬聯全球成為最重要的健身趨勢，肌力訓練或將成最新運動主流。也顯示大眾轉為注重心率變異數（HRV）、睡眠、最大攝氧量（VO₂ max）等更深入的身體數據，藉由科技關心個人健康。

