全球瘋鬼滅！《鬼滅之刃無限城》票房破千億日圓 創下日本影史紀錄

2025年7月18日，東京東寶電影院日比谷劇院，《鬼滅之刃 無限城篇》上映。路透社資料照



據日本媒體今天（11/17）報導，日本動畫《鬼滅之刃》劇場版《無限城篇 第一章：猗窩座再襲》，全球票房突破1千億日圓，創下日本影史紀錄。從2019年在電視播出動畫後，《鬼滅之刃》即引發話題，到了今天更成為一股熱門社會現象。

據《產經新聞》報導，日本人氣動畫《鬼滅之刃》劇場版《無限城篇 第一章：猗窩座再襲》，今年7月18日上映後，受到熱烈好評。

在日本國內票房部分，上映122天以來，累計高達2604萬5587觀影人次，票房達到379億2758萬9200日圓（約76億元台幣）。

動畫公司Aniplex本月17日公布的最新票房資訊顯示，截至16日為止，這部電影在全球累計8917萬7796觀影人次，票房總計1063億7056萬8950日圓（約214億元台幣）。

報導指出，在日本電影史上，《鬼滅之刃》劇場版是首次達成「全球票房破千億日圓」的電影。

《鬼滅之刃》動畫的原作，是2016年2月至2020年5月，刊載於《週刊少年Jump》的人氣漫畫。

這部漫畫的故事，講述主角竈門炭治郎的家人被鬼殺害後，為了拯救變成鬼的妹妹禰豆子，而展開的一連串冒險。《鬼滅之刃》漫畫的全球發行量，已突破2億2千萬冊。

2019年4月至9月，《鬼滅之刃》動畫版《竈門炭治郎 立志篇》在電視上播出，開始成為熱門話題，2020年10月上映的電影劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》，全球票房突破517億日圓（約104億元台幣），如今《鬼滅之刃》的潮流，已成為一股社會現象。

