全球瘋黃金！廣東女買「周生生」金飾 含金量有異還含鐵、銀、鈀

今年以來全球瀰漫搶金熱，不過中國廣東一名李姓女子投訴，上月購買「周生生」足金掛墜，只戴1天就刮花露出白色痕跡，她送檢驗出不同點位含金量各異，且含鐵、銀、鈀等多種其他金屬。對此周生生回應願退貨，監管部門也介入調解。

新華社（2/3）今天報導，廣東李姓女子近日向中國「央廣網」投訴，上月5日到廣東清遠市的「周生生」門市購買首飾，李女表示「想著品牌大，品質有保障」，她購買3款商品中，包括一只要價2306人民幣（約1萬元台幣）的足金福袋掛墜。

不料掛墜只戴1天就刮花，並出現白色痕跡，李女說她因此對含金量存疑，上月17日她前往周生生門市要求退貨，門市人員懷疑她佩戴不當，表示願意幫忙修復，但拒絕退貨。

李女之後將掛墜送到從事黄金回收業務的店家檢驗，發現不同點位的金含量分別為99.99%、96.21%、83.35%、64.37%，含金最高和最低點位的差距竟達35個百分點。她拿出自己其他金飾檢測，含金量都達99%。

「周生生」是香港第一間上市的珠寶業公司。翻攝周生生微博

檢測還顯示，周生生此掛墜中含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。李女未透露送交哪間檢測單位，只說這是免費檢測。

媒體報導周生生早先表示無法退貨，不過之後改口願退貨，也願陪同進行權威檢測，強調其店內所售足金商品符合規定，含金量不低於990‰，願派人陪同李女前往權威珠寶檢測機構檢驗。周生生今天（2/3）再發布公告，表示高度重視顧客反映的相關事宜，正積極開展相關工作，相關進展將及時同步。

媒體報導，當地監管部門（清遠市清城區市場監督管理局新城市場監督管理所）確認，已接到李女投訴，將介入調解糾紛。

根據周生生官網，「周生生金舖」1934年成立於廣州，1973年在香港上市，為香港首家上市的珠寶業公司。

