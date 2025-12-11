全球百位最具影響力女性榜單出爐 馮德萊恩居冠、高市早苗第3

美國商業雜誌《富比士》公佈了「全球百位最具影響力女性」榜單，歐盟主席馮德萊恩排名第1、歐洲中央銀行行長拉加德第2，而日本首相高市早苗則位列第3。

日本首相高市早苗入選富比士「 全球百位最具影響力女性 」。（圖／美聯社）

在10日發布的「全球百位最具影響力女性」榜單中，排名第一的是歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），其次是歐洲中央銀行行長拉加德（Christine Lagarde），而日本首相高市早苗列為第三。

榜單指出，歐盟委員會主馮德萊恩和歐洲央行行長拉加德正努力應對歐洲錯綜複雜的危機，包括能源、國防和貨幣政策，每一個決定都影響著歐洲大陸的團結與分裂。

歐盟主席馮德萊恩。（圖／美聯社）

至於高市早苗，榜單報導稱她是一位「強硬的保守派」，並提到她的政治榜樣是英國首位女首相、人稱「鐵娘子」的柴契爾夫人。高市早苗正在應對日本面臨的物價上漲和薪資停滯等挑戰。此外，該雜誌分析認為，高市早苗就任首相「將影響東亞的權力平衡和全球製造業的穩定」。

「全球百位最具影響力女性」榜單中，另外值得一提的是，美國流行天后泰勒絲也榜上有名，位列第21名。

富比士第22屆「全球百位最具影響力女性」榜單的評選依據四大指標：財富、媒體曝光度、影響力以及影響力範圍。富比士稱，今年的榜單揭示了一個關鍵事實：女性正在主導未來十年將決定世界格局的體系，她們的影響力深遠、結構化且遍及全球，但權力架構的建構仍落後於她們的影響力。富比士最後指出，「世界究竟是走向真正的共享領導，還是繼續依賴女性來穩定她們無法完全掌控的機構，將決定權力格局的下一個篇章。」

