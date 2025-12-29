全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺

娛樂中心／黃韻璇報導

「全球百大帥哥（ The 100 Most Handsome Faces ）」名單出爐，第5名的是今年過世的中國男星于朦朧。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answers」（答案），讓粉絲瞬間淚目。

「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」名單出爐，62名是目前效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

2025年的「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」、「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces）」名單出爐，百大美女名單中，兩大台灣美女周子瑜、葉舒華不意外的成功入選，韓國女團TWICE台灣成員周子瑜排名20名，韓國女團I-dle台灣成員葉舒華排名71名。

「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」名單出爐，港台混血的華裔加拿大男星劉憲華排50名。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

百大帥哥名單並沒有台灣人入選，唯一出現台灣國旗的是港台混血的華裔加拿大男星劉憲華排50名，名單中的名人還有88名中國演員王鶴棣、84名英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）、62名則是目前效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，以及排名第1的中國男星張哲瀚，因捲入參拜靖國神社風波遭中國封殺，之後便在海外發展。

「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」名單出爐，第1的中國男星張哲瀚，因捲入參拜靖國神社風波遭中國封殺，之後便在海外發展。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

然而最引人關注的還是排名第5名的于朦朧，中國男星于朦朧今年9月11日在北京墜樓身亡，官方僅以「排除刑事案件」帶過，卻未交代任何細節，引發外界強烈質疑。雖然于朦朧母發聲明稱是「飲酒意外」，不過卻有零碎的影片與錄音流出，當中疑涉及囚禁、施暴等，內容觸目驚心，真實死亡原因引發各界討論。

「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」名單出爐，第5名的是今年過世的中國男星于朦朧，排名影片中寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answers」（答案），「In Loving Memory」（謹以此紀念）。（圖／翻攝自YouTube－TC Candler頻道）

而在「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces）」的入圍影片中，公布完于朦朧的名次後，下個畫面則是于朦朧的背影，寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answers」（答案），接著是全黑畫面「In Loving Memory」（謹以此紀念），讓粉絲瞬間淚目。

