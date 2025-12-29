全球百大帥哥揭曉！大谷翔平當爸首進榜 于朦朧驟逝奪第5名

全球百大帥哥揭曉，大谷翔平（左）、于朦朧都上榜。（圖: shutterstock／達志、微博 于朦朧）

美國娛樂媒體《TC Candler》28日公布一年一度的「全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces of 2025）」榜單，經由許多業內人士、訂閱會員票選，以美感、創意、潛力等面向為標準，不過台灣明星全數落榜，今年驟逝的大陸男星于朦朧則擠進第5名。

雖然台灣男星未能上榜，但唯一與台灣有淵源的是，排名第50名的華裔加拿大男星劉憲華（Henry Lau），父母分別來自香港、台灣，但他在加拿大出生與成長，後來在韓國以團體Super Junior-M出道，橫跨歌手、演員領域，還曾擔任《2023中國好聲音》的導師。

劉憲華曾以Super Junior-M身分來台。（資料圖／張祐銘攝）

對台灣民眾較熟悉的還有第99名的大陸男星宋威龍、88名的王鶴棣、42名的肖戰，來自韓國的男團BTS（防彈少年團）成員朴智旻（60名）、田柾國（14名）及演員車銀優（33名），就連今年升格為人父的日本職棒球星大谷翔平，也首次進榜並拿下第62名。

另人關注的是，今年驟逝的37歲大陸男星于朦朧，雖是首次上榜，但順利獲得第5名，且官方特地以「REST IN PEACE（R.I.P.）」標示，還寫下「溫柔的靈魂值得更好」、「TRUTH（真相）、JUSTICE（正義）、ANSWERS（解答）」等註解，令許多粉絲大表感動，謝謝官方的特殊安排。

至於2025年的冠軍，由大陸男星、主演戲劇《山河令》的張哲瀚獲得，不過，他目前因靖國神社爭議疑似遭到封殺，近年積極在海外發展，依然受到許多粉絲喜愛。其他前10名的名單還包含，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（8名）、BTS成員金泰亨（7名）、「超人」亨利卡維爾（4名）、新加坡男星孫政（3名）、人氣澳洲演員雅各艾洛迪（2名）。

張哲瀚曾受邀參加hito流行音樂獎。（資料圖／Hit Fm聯播網提供）

