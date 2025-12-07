全球百大旅遊城市「台北躋身前15名」 勝過京都、曼谷、香港

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

國際市調公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，巴黎再度拿下冠軍，連續5年位居第一。台北今年表現亮眼，名列第15名，排名超越京都、曼谷與香港等亞洲熱門城市，成為榜單上的焦點之一。

「2025全球百大旅遊城市」榜單出爐，台北今年表現亮眼，名列第15名。（示意圖／Unsplash）

榜單評分標準包含旅遊業發展、永續性、經濟表現，以及健康與安全等多項指標。巴黎之所以能穩居榜首，主要受惠於國際旅客持續成長，2025年已吸引超過1800萬人次造訪。此外，巴黎聖母院重新對外開放，以及巴黎聖日耳曼足球隊奪下歐冠聯賽冠軍後帶起的球迷旅遊熱，也被視為觀光人潮成長的因素。

榜單第2至第5名分別為馬德里、東京、羅馬與米蘭，前10名以歐洲城市為主。而亞太區整體成長也十分突出，國際旅客人次增加10%，突破3.5億人次，成為全球旅遊市場成長最快的區域。

此外，亞洲城市在前20名中占比相當高，包含東京（第3名）、新加坡（第9名）、首爾（第10名）、大阪（第11名）等。台北則躋身第15名，緊接著是香港（第17名）、京都（第19名）與曼谷（第20名），可見亞太地區競爭激烈，也展現台北在國際旅遊市場中的吸引力。

