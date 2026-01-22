全球百大永續企業台灣高鐵蟬聯第5名 新車8月抵台

（中央社記者黃巧雯台北22日電）2026全球百大永續企業排行榜出爐，台灣高鐵蟬聯第5，並在運輸及交通產業組、交通基礎設施產業名列第1，今年將迎接新世代列車N700ST到來，預計8月抵台，明年下半年投入營運。

在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇當地時間21日公布2026「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations in the world）。

廣告 廣告

台灣高鐵發布新聞稿表示，台灣高鐵因在低碳、環保、產業本土化等面向持續精進，不僅蟬聯「全球百大永續企業」第5名，更在「運輸及交通產業組」及「交通基礎設施產業」2大領域中，雙雙名列第1。

台灣高鐵董事長史哲表示，長期以來透過提供安全、舒適且高品質的旅運服務，持續在各項服務細節中落實ESG理念，此次能夠連續4年通過國際嚴謹評選，歸功於全體員工的共同努力，以及廣大旅客的長期支持，使高鐵運量成長有目共睹。

展望2027年，史哲表示，高鐵營運即將滿20周年，台灣高鐵將持續接軌全球永續趨勢，開啟新世代高鐵的重要里程碑。

台灣高鐵表示，將持續秉持「以創新為動能、以永續為目標」的核心精神全面推動升級，包括引進新世代列車N700ST帶動服務全面升級、因應極端氣候強化高鐵韌性、加速數位轉型打造智慧高鐵、攜手本土廠商提升產業實力、落實環境永續並優化職場環境，以及連結地方共生、共創多元商機等。

台灣高鐵指出，新世代列車N700ST即將於今年8月抵台，明年下半年投入營運，N700ST不僅具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，更新增許多細緻、貼心的友善設施，希望帶給所有旅客美好又安全的高鐵旅程，展現台灣高鐵在永續的道路上持續精進、穩步向前的承諾。

「全球百大永續企業排行榜」是由長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）所進行的調查，今年針對全球營收超過10億美元、逾8000家大型企業永續績效評鑑，台灣高鐵自2023年首度入榜，迄今已連續4年保持全球前10名永續企業之列。（編輯：李亨山）1150122