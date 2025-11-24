全球百大研發獎 工研院奪3殊榮

被譽為研發界奧斯卡獎的全球百大科技研發獎日前揭曉得獎名單。在經濟部產業技術司科技專案補助下，工研院今年以「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術」、「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜」、「仿生韌帶支架」榮獲三項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，與勞倫斯利佛摩國家實驗室、阿爾貢國家實驗室等國際重量級機構並列，讓臺灣與產研共創的科技研發實力在國際發光發熱！

工研院昨（廿四）日表示，創新是臺灣產業發展的關鍵動能，工研院持續以「整合跨域創新」為核心策略，致力成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。除了長期凝聚專才，發展前瞻及關鍵技術，協助臺灣在全球科技競賽中占得先機。