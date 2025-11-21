全球百大科技研發獎 經部獲七大獎
▲二○二五年全球百大科技研發獎於美國舉行頒獎典禮，經濟部支持的法人與新創團隊於現場合影。
臺灣深厚的創新研發實力在國際舞台再度大放異彩發光發熱！經濟部昨（廿一）日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的二○二五年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），在經濟部經費支持下，共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項（另拿下特別獎）、資策會獲獎一項，聚焦AI、生醫、資通訊等領域，研發成果豐碩。與勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）等國際重量級機構並列，臺灣創新研發實力再度成為全球矚目焦點。
經濟部表示，創新研發是推動臺灣產業穩健發展的關鍵動能，經濟部長期支持各項科技研發，並專注於促進技術成果轉化為實際應用，以求帶動臺廠轉型升級、提升競爭力。目前經濟部支持的研發成果已連續十八年榮獲全球百大科技研發獎，累積達一○三個獎項，這些得獎技術，其中九成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動我國AI、生醫等產業價值創新的原動力。像是工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力；金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」藉由生成式AI即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，幫助居家密集訓練，開創AI輔助語言治療新未來。
紡織所開發的「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，運用超音波清洗專利技術，使潔淨度達九十八%、用水量減少九十%，全製程無溶劑、碳排降低逾七十%，將廢棄漁網升級為高值醫療材料。該膜材可應用於智慧醫療床墊、救生艇與戶外機能產品，開啟臺灣醫療綠色製造新契機；資策會開發之「視界安全智駕系統」整合五大關鍵AI與感知技術，搭載熱像AI全天候感知模組，即使在惡劣天氣下，仍能以高達九十六%準確率偵測行人與障礙物，消除視覺盲區。具備AI警示與自動煞停技術，能在零點一秒內介入，降低人為分心事故。系統採用模組化隨插即用架構，可快速整合至既有車隊，大幅降低運輸業者的升級成本。
此次二○二五年全球百大科技研發獎的榮耀，不僅顯示臺灣創新科技實力深獲國際肯定，更彰顯我國在全球科技研發領域的關鍵地位與角色。未來經濟部將持續透過科研計畫鼓勵研發，積極將技術成果落地實際應用，並與產業界綿密合作，推動這些寶貴的研發科技成為臺灣產業升級轉型、邁向國際市場的原動力。
