全球百大美女出爐！台灣「子瑜、舒華上榜」

隨著2025年進入尾聲，美國電影網站TC Candler正式揭曉年度「全球百大美女」排行榜。今年榜單由BLACKPINK成員Rosé強勢奪下冠軍，這也是她首度拿下第一名的殊榮，憑藉獨特氣質與超高國際人氣，再次證明其全球影響力。

亞軍則是近期因牛仔褲廣告引發話題、被封為「美乳女神」的好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney），第三名由韓團BABYMONSTER泰國籍成員Pharita拿下。BLACKPINK其他成員同樣表現亮眼，Jisoo高居第11名、Lisa第22名、Jennie排名第46名，四位成員全數進榜，展現團體驚人的全球影響力。

廣告 廣告

台灣代表方面表現同樣亮眼，TWICE成員周子瑜排名第20名，持續穩坐國際女神地位。過去多次擠進前五名的周子瑜，今年雖然排名稍有下滑，但仍是榜單中備受關注的華語面孔。I-DLE台灣成員葉舒華則位列第71名，兩人皆成功維持在百大美女榜單中的地位。

本屆榜單最大驚喜來自中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢，首度入榜即拿下第97名。手握加油棒、露出招牌甜笑的「珠珠寶貝」，不只席捲台灣球場，更一路紅到國際舞台。影片中播放的正是李珠珢在富邦悍將新莊主場應援的畫面，被外媒封為「世界最受歡迎的啦啦隊成員」。富邦悍將領隊陳昭如也開心分享這個好消息，感謝粉絲球迷們今年在場上場外給予珠珢滿滿的愛護及支持。

其他亞洲面孔同樣佔據榜單要角，TWICE日本籍成員Mina第三年入榜獲得第79名，隊友Sana拿下第31名。Red Velvet瑟琪連續11年上榜，今年排名第52名。IVE人氣成員張員瑛位居第26名。中國女星方面，田曦薇連續第三年進榜位居第92名，白鹿排名第90名。因真人版「白雪公主」受到高度關注的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）則名列第84名。

更多品觀點報導

BLACKPINK高雄帶動3億觀光產值 夜市商圈業績成長逾3成

Rosé拿手搖、吃鳳梨酥！粉絲狂買同款 店家：很多人一次買5~6盒

