全球百大美女揭曉！李珠珢獲封「全球最受歡迎啦啦隊員」首入榜

李珠珢首度擠進全球百大美女行列。(圖／陳俊吉攝)

2025全球百大美女正式出爐！美國娛樂媒體《TC Candler》今（28日）公布年度「全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces of 2025）」名單，榜單一公開立刻掀起熱烈討論。今年共有2位台灣女星入榜，其中TWICE台灣成員周子瑜以第20名佳績，穩坐「台灣第一美」寶座；而I-DLE的台灣成員葉舒華也以第71名上榜，為台灣爭光。

周子瑜多年來穩定登上該榜單，今年名次來到第20名，是榜單中名次最高的台灣藝人，再次展現其在全球的高人氣與影響力，她清新立體五官，加上在韓國女團中的亮眼表現，長期受到國際粉絲喜愛，被視為亞洲代表性美女之一。

周子瑜排名第20名。(圖／黃仲裕攝)

同樣引發關注的，還有I-DLE的台灣成員葉舒華，今年以第71名入選百大美女。近年她在團體中的舞台魅力與個人特色越來越鮮明，直率性格與自然美感圈粉無數，此次入榜也被粉絲視為實至名歸。

I-DLE台灣成員葉舒華排名71名。（圖／桃園市政府觀光旅遊局 提供）

此外，榜單中另一大亮點，莫過於近年在韓國、台灣兩地發展的南韓啦啦隊女神李珠珢，她今年以第97名，首度擠進全球百大美女行列，更被封為「全球最受歡迎啦啦隊員」，消息一出立刻引發高度討論。李珠珢以「AI女神」之稱走紅，精緻外型搭配甜美笑容，累積大批支持者，此次首入榜便話題十足。

榜單排名競爭激烈，第3名是韓團BABYMONSTER的泰籍成員Pharita；第2名則由好萊塢女星Sydney Sweeney 奪下；南韓女團BLACKPINK四位成員全數上榜，其中Rosé首度奪下冠軍寶座，刷新個人在該榜的紀錄，其他成員分別為Jisoo奪下第11名、 Lisa第22名、Jennie第46名。

