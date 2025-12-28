全球百大美女揭曉「2位台灣之光」入榜！李珠珢獲封「最受歡迎啦啦隊員」

娛樂中心／綜合報導

美國娛樂媒體 TC Candler 於今（28日）公布 2025 年全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces） 評選結果，榜單一出隨即引發熱議。其中TWICE 成員周子瑜拿下第20名佳績，成為榜單中名次最高的台灣藝人；而近年在台灣發展的南韓啦啦隊女神李珠珢也首度入選，成功擠進前百名，引起粉絲高度關注。





TC Candler 透過YouTube 影片揭曉今年榜單，台灣共有兩位藝人上榜，除了周子瑜排名第20名外，I-dle 成員葉舒華也以第71名入選。此外，目前在中職富邦悍將 Fubon Angels 擔任啦啦隊成員的李珠珢，首次登上榜單即取得第97名成績，更被外界封為「全球最受矚目的啦啦隊成員之一」她近年隨著加入中職啦啦隊後人氣迅速攀升，不僅在台灣累積大量粉絲，也成功站上國際榜單，成為少數以啦啦隊身分入選 TC Candler 的代表人物。

美國娛樂媒體 TC Candler 於今（28日）公布 2025 年全球百大美女（The 100 Most Beautiful Faces），台灣女孩周子瑜排名第20名。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）





今年榜單競爭激烈，BLACKPINK 四位成員全數上榜，其中 Rosé 首度奪下冠軍寶座，寫下個人在該榜單的新紀錄；Jisoo、Lisa、Jennie 則分別名列第11、第22與第26名。第2名由好萊塢女星 Sydney Sweeney 拿下，第3名則是韓團 BABYMONSTER 的泰籍成員 Pharita。





I-dle 成員葉舒華也以第71名入選。（圖／翻攝自IG＠yeh.shaa_）









第4至第10名依序為菲律賓女星 Andrea Brillantes、烏干達裔加拿大女演員 Whitney Peak、義大利模特兒 Deva Cassel、泰國女星 Becky、aespa 隊長 Karina、泰國藝人SITALA，以及俄羅斯模特兒 Dasha Taran。在亞洲偶像方面，TWICE 成員周子瑜、Sana、Mina 分別排名第20、第31與第79名；混血歌手 Somi 位居第24名，IVE 成員張元英排名第26名。此外，多位韓團成員也榜上有名，包括 i-dle 的 Minnie、LE SSERAFIM 的中村一葉、ITZY 的禮志、MEOVV 成員 Anna 與 Ella、Red Velvet 的 Seulgi，名次分布在第33至第56名之間。





目前在中職富邦悍將 Fubon Angels 擔任啦啦隊成員的李珠珢，首次登上榜單即取得第97名成績。（圖／翻攝自IG@0724.32）

















