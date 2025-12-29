全球百大美女！李珠珢獲封「全球最受歡迎啦啦隊員」

美國網站票選的「全球百大美女」榜單正式揭曉，中職富邦悍將啦啦隊女神李珠珢首次入榜。（圖／翻攝自李珠珢IG）





隨著2025年進入尾聲，美國網站票選的「全球百大美女」榜單正式揭曉！今年榜單話題十足，中職富邦悍將啦啦隊女神李珠珢首次入榜，就一口氣空降第97名，憑藉甜美外型與超高人氣，被外媒封為「全球最受歡迎的啦啦隊員」。

手握加油棒，露出招牌甜笑，富邦悍將「珠珠寶貝」李珠珢超高人氣，不只席捲球場更一路紅到國際。

美國網站TC Candler，最新公布的全球百大美女榜中，李珠珢首次入榜就空降第97名，被封為全球最受歡迎的啦啦隊員。

台灣熟面孔同樣上榜，過去多次擠進前五名的周子瑜，今年排名第20，而I-DLE台灣成員葉舒華則名列第71。

而第一名寶座正是Blackpink成員，Rose奪下，這也是她首度拿下第一，而她三位隊友也通通進榜。

第二名是近期因牛仔褲廣告，引發話題的美國女星Sydney Sweeney。第三名則由BABYMONSTER，泰籍成員Pharita拿下。

除了榜單前段班，今年也有不少亞洲面孔成功擠進名單，成為關注的新焦點。



