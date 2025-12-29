全球百大美女！李珠珢獲封「全球最受歡迎啦啦隊員」
隨著2025年進入尾聲，美國網站票選的「全球百大美女」榜單正式揭曉！今年榜單話題十足，中職富邦悍將啦啦隊女神李珠珢首次入榜，就一口氣空降第97名，憑藉甜美外型與超高人氣，被外媒封為「全球最受歡迎的啦啦隊員」。
手握加油棒，露出招牌甜笑，富邦悍將「珠珠寶貝」李珠珢超高人氣，不只席捲球場更一路紅到國際。
美國網站TC Candler，最新公布的全球百大美女榜中，李珠珢首次入榜就空降第97名，被封為全球最受歡迎的啦啦隊員。
台灣熟面孔同樣上榜，過去多次擠進前五名的周子瑜，今年排名第20，而I-DLE台灣成員葉舒華則名列第71。
而第一名寶座正是Blackpink成員，Rose奪下，這也是她首度拿下第一，而她三位隊友也通通進榜。
第二名是近期因牛仔褲廣告，引發話題的美國女星Sydney Sweeney。第三名則由BABYMONSTER，泰籍成員Pharita拿下。
除了榜單前段班，今年也有不少亞洲面孔成功擠進名單，成為關注的新焦點。
【更多東森娛樂報導】
●家家睽違6年強勢回歸 橫掃榜單奪「五冠王」！
●頌樂中文單曲橫掃榜單！寵粉直呼：我們一起創造的奇蹟
●演唱會搶票難度榜曝光！地獄級有「他」網震驚 想看楊丞琳有手就行
其他人也在看
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前 ・ 17
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 225
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 9
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 67
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 6
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
娛樂報報／柯有倫演出前買速食果腹 基隆港大跳天王舞蹈
12月20日柯有倫參加基隆年度壓軸盛事「潮聲回港基隆年終演唱會」，當天下午本刊讀者在台北市東區的速食店巧遇他，只見他沒有特別戴墨鏡或帽子遮掩，而是大大方方地到櫃檯點餐，店員及路人們看到明星也相當淡定。飽腹後柯有倫便前往基隆演出，表演前他還在基隆港拍攝影片，模...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 38
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2