全球目睹這刻心臟漏拍！霍諾德親吐攀爬101「高空放手」真相

美國知名攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），日前徒手攀登台北101，僅花一小時半就攻頂成功，創下無人能超越的超狂紀錄，他近日登上美國脫口秀《吉米夜現場》，分享選擇台北101的原因、攀登時的心理狀態，更親揭在高空放手的真正原因。

霍諾德登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》，他在攀登台北101即將攻頂前，突然放開雙手，僅靠著雙腳支撐身體，整個人呈現騰空狀態，不少人看得嚇出一身冷汗，突如其來的舉動，主持人忍不住追問：「你那時候到底在想什麼？」霍諾德給予出乎意料的答案，「當時只是想帥一下，玩得輕鬆一點」，加上通過最困難路段後，在相對安全狀態下，才會短暫放手享受成就感。

對於為何選擇101當作挑戰目標？霍諾德表示團隊進行勘查後，發現全球能攀爬的高樓微乎其微，但是台北101不論條件與結構都相當適合，至於挑戰難度剛好落在「黃金平衡點」（Sweet Spot），意謂著具備挑戰性，過程也不至於無法掌控，也能夠維持刺激感，最重要的則是當天狀態要落在舒適的範圍內。

有節目曾提及霍諾德接受功能性磁振造影（fMRI）檢測，大腦中負責處理恐懼的「杏仁核」對刺激反應極低，對此，他特別澄清「我的大腦一切正常」，只是對於安全、受控的刺激，沒有比較明顯反應而已。

