全球票房108億！揭秘《阿凡達3》「灰燼族」穿環造型 溫斯蕾驚嘆：動態捕捉栩栩如生

《阿凡達：火與燼》台灣上映5天票房破1億2470萬台幣，更以全球3億4500萬美金（約新台幣108億）的驚人數字空降全球票房冠軍。二十世紀影業提供

《阿凡達：火與燼》上映5天票房破1億2470萬台幣，更以全球3億4500萬美金（約新台幣108億）的驚人數字空降全球票房冠軍。指標性民調CinemaScore也開出A級優等評鑑，而最新釋出的幕後花絮中，詹姆斯卡麥隆率領金獎團隊揭開潘朵拉星球的製作內幕。

揭開反派「灰燼族」神祕面紗！滿身傷痕穿環營造極致畏懼

曾打造《鐵達尼號》經典造型的服裝設計師黛博拉史考特，特別介紹了本作亮點反派納美人「灰燼族」。她透露，為了展現這群族人不畏痛苦的強悍性格，服裝設計上強調「滿身傷痕與穿環」，透過細膩的細節成功營造出令人不寒而慄的氛圍。製作設計師狄倫普羅契則強調，建構一個成熟智慧文化的關鍵就在於對細節的極致追求。

《鐵達尼號》金獎服裝設計師黛博拉史考提到灰燼族的造型表示：「身上滿是傷痕與穿環，他們是群不畏懼痛苦的人。」二十世紀影業提供

搭建巨大實景主甲板！凱特溫斯蕾大讚動態捕捉技術栩栩如生

為了追求極致的真實感，劇組不惜成本搭建了巨大的實景佈景，作為風行者船浮動吊艙的主甲板。女主角柔伊莎達娜直呼，劇組甚至特地為演員打造專屬的工具與武器，只為創造納美人所需的一切細節。

金獎影后凱特溫斯蕾也對目前的拍攝科技讚不絕口，認為透過動態捕捉技術，導演能將《阿凡達》世界栩栩如生地展現在觀眾眼前。詹姆斯卡麥隆自信總結，這部作品將從視覺與情感雙重層面，傳達一個扣人心弦的動人故事。



