全球秩序碎片化的金價
2026年1月下旬，國際金融市場出現了一個難以忽視的訊號：金價在短時間內自每盎司4600美元附近快速攀升，一舉突破5100美元關口，漲幅達9～11％。這不僅是價格層面的突破，更重要的是，其背後所反映的市場邏輯，顯然已與過往經驗出現落差。
過去，金價大幅上漲往往伴隨美元指數（DXY）顯著走弱，或出現流動性緊縮、金融市場失序等典型避險情境。然而，此次美元僅由99附近小幅回落至97左右，市場亦未出現系統性風險擴散。當金價在相對強勢的美元環境下仍迅速溢價，顯示市場正在為一種不同於通膨或利率的風險重新定價。
更關鍵的問題在於，若僅將這一波行情歸因於短期投機或心理關卡的突破，恐怕仍不足以解釋其速度與幅度。更深層的原因，或許在於黃金逐漸脫離美元與利率的主導角色，轉而反映地緣政治緊張、金融體系政治化，以及資產在極端情境下是否仍能被自由支配的疑慮。
近期多項地緣政治事件的疊加，正是這種疑慮的現實背景。從美洲局勢的劇烈變化、中東地區持續升溫的軍事壓力，到貿易與關稅政策的再度強化，這些發展未必單獨構成系統性危機，卻共同考驗了市場對全球秩序是否仍具可預測性的信心。在此情境下，投資者與主權部門轉向黃金，並非單純為了對抗通膨，而是尋求不依賴任何單一國家信用、不易被政治工具化的價值錨定。
這樣的轉變，也反映在央行行為上。根據世界黃金協會（WGC）的資料，近年全球央行購金規模持續維持高檔，且此一趨勢延續至2026年。中國大陸、印度、土耳其與波蘭等國，皆明確將黃金視為分散美元風險、提升戰略儲備安全的重要工具。相較之下，其他傳統避險資產的表現則顯得相對受限：加密資產在近期地緣政治緊張下未能同步上漲，美國公債亦因財政與政策不確定性而承受信心壓力。黃金在這場比較中，再次凸顯其作為「制度中立資產」的特殊地位。
然而，金價暴漲是否意味著民生通膨即將失控？從政策分析角度看，這樣的推論並不成立。黃金並非現代經濟體的主要生產投入，其價格變動亦未直接納入多數國家的消費者物價指數（CPI）權重。目前主要經濟體的核心通膨數據，亦未顯示失序跡象。
真正值得關注的，是制度性風險所帶來的價格壓力，更可能首先反映在國家層級高度關注的戰略性物資上，而非立即轉化為民生消費物價。在地緣政治對抗與制裁工具頻繁運用，甚至供應鏈本身逐漸被納入政策工具箱、呈現「供應鏈武器化」趨勢的環境中，能源、糧食與關鍵工業原料等具戰略屬性的物資，更容易承受價格波動與供應不穩的風險。
金價突破5100美元，未必意味著金融危機迫在眉睫或通膨失控。但它確是值得嚴肅看待的訊號：當金價在缺乏明確經濟刺激下維持高位，往往意味著市場正在為全球治理體系的碎片化支付「戰略溢酬」。黃金的價格變化不再只是經濟指標，更是一具反映國際秩序範式轉移的溫度計。（作者為戰略智庫研究員）
