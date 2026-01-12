全球突破400萬下載《惡靈古堡 生存兵種》2月5日台灣正式推出

Aniplex 株式會社宣布，與 JOYCITY Corporation共同開發的智慧型手機策略遊戲《Resident Evil Survival Unit》（中譯：生化危機 生存兵種）將於 2 月 5 日（四）正式登陸台灣與韓國市場。

《Resident Evil Survival Unit》承襲 CAPCOM 人氣 IP《惡靈古堡》系列的世界觀，同時以平行世界為背景，打造原創故事內容。遊戲中將登場里昂·S·甘迺迪、克蕾兒·雷德菲爾、吉兒·華倫泰等原作人氣角色，並結合單人遊玩、益智解謎等多種模式與策略玩法，呈現豐富且龐大的遊戲內容。

※ 美國·日本等市場突破 400 萬下載，全力搶攻亞洲市場

該遊戲已於去年 11 月 18 率先在包括美國與日本在內的全球 151 個國家推出，累積下載量突破 400 萬次，並在美國 Google Play 免費遊戲排行榜奪冠。此外，在日本、英國、法國、德國等 15 個以上國家的 App Store 也登上人氣排行榜第一名。

JOYCITY 將以先前的全球成績為基礎，於 2 月 5 日（四）將服務區域擴展至台灣與韓國。特別是台灣與韓國對《惡靈古堡》IP 的高認知度，且策略遊戲玩家群穩固，因此 JOYCITY 將提供最優質的服務，以延續先前全球的熱潮。

有關《Resident Evil Survival Unit》的詳細資訊，可至官方網站查詢。

