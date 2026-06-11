全球第三帥孫政《雙程》10年虐戀衝冠軍！BL劇也玩穿越重生

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孫政（左）飾演富家少爺陸風，與溫柔學霸程亦辰（呂思瞳 飾）跨越十年虐戀。（GagaOOLala提供）

GagaOOLala串流平台，2026上半年由華語BL劇席捲市場，改編自耽美界「虐戀天花板」藍淋經典小說，由全球第三帥的新加坡男星孫政（Ayden Sng）與新星呂思瞳領銜主演的全新影集《雙程》（Double Helix），自5月開播以來便展現壓倒性優勢，穩居全站收視冠軍，本周更將迎來萬眾期待的虐心大結局。

由新加坡人氣演員孫政化身偏執霸總陸風的《雙程》（Double Helix），故事描述陸風與程亦辰（呂思瞳 飾）從高中時代情竇初開，卻因家庭與社會重壓被迫生生拆散、斷聯十年，再度重逢時已是偏執上司與卑微員工。劇中滿滿的愛恨拉扯與情感暴風，每週上線皆引爆社群討論。這部作為孫政演藝生涯首度挑戰的BL轉型之作，本週將迎來終局之戰。

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BL劇也玩穿越重生， 《與君同》殷祈與裴硯之雙雙步入死亡陷阱。（GagaOOLala提供）

勇奪平台華語收視亞軍的《淪陷》（Lost to You），由實力派演員嘉羿與唐誠之搭檔。劇情講述腦癌末期的少年展望（嘉羿 飾）逃回故鄉，遇上了被全鎮視為厄運之子的優等生許願（唐誠之 飾）。一個是生命倒數的死神，一個是被詛咒的災星，兩個靈魂在小鎮彗星降臨之際相遇，走出一條大膽且深沉的虐戀奇幻路線。劇集在國際影劇社群開出 8.2 分的高評價，被無數影迷譽為「2026年被嚴重低估的催淚傑作」。

《淪陷》由實力派演員嘉羿（右）與唐誠之搭檔演出。（GagaOOLala提供）

BL劇也玩穿越重生， 《與君同》（Journey With You）講述鎮守邊關三年的五皇子殷祈與摯友裴硯之慘遭京城陷阱謀害，臨死前才驚覺彼此深藏的心意。幸運重生回到三年前的殷祈，誓言扭轉命運死守愛人，卻發現上一世的悲劇背後藏著更大的權謀陰謀。細細堆疊的眼神拉扯與宏大世界觀，精緻細膩的製作水準迅速在海內外圈粉。

【GagaOOLala 2026上半年華語 BL 精選熱播片單】

《雙程》（Double Helix）

《淪陷》（Lost to You）

《與君同》（Journey With You）

《向流星許願的我們》（Wishing Upon the Shooting Stars）

《轉過頭幫你擦眼淚》（Smile After Tears）

《初三的六一兒童節》（Sammy's Children's Day）

《許你十年》（Love After Addiction）

《你的心事映在我的眉間》（Feel What You Feel）

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