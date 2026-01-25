全球第一人！霍諾德成功徒手攀登台北101 蔣萬安：敬佩與感謝
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀爬台北101，成為全球第一人。台北市長蔣萬安第一時間發文，除了表達對Alex令人敬佩的勇氣、冷靜判斷與穩定感，寫下歷史；也感謝確保攀爬與直播安全的警消及現場的民眾，讓世界看見台灣的熱情！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！
當霍諾德創下歷史性的一刻，蔣萬安隨即在臉書發文詢問「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」
蔣萬安指出，「世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登臺北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！」
蔣萬安說，「當大家問：『為什麼選擇臺北101？為什麼是現在？』Alex只說了一句：『為什麼不？』那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！」
蔣萬安提到，「Alex成功的背後，我想特別感謝臺北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規劃、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；也要謝謝臺北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。」
蔣萬安表示，「為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、臺北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。」
蔣萬安強調，「為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，臺北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見臺灣的熱情！恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！」
霍諾德成功完成攀登101挑戰 賴清德：過程真的很緊張
賴清德表示，今天早上有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手 Alex Honnold，赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。賴清德說，恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。賴清德表示，隨著Netf...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德91分鐘登頂台北101！ 賴清德發聲：讓人很感動
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）今（25日）上午9點正式挑戰全程無防護裝備、徒手攀爬台北101大樓，在歷經1小時3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德挑戰101成功！蔣萬安讚「非凡成就」：結合勇氣、專業與高度專注
美國知名攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀登台北101，最終花費1小時31分完成創舉。台北市長蔣萬安表示，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，並特別感謝臺北101邀請霍諾德，促成這個非凡的成就。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
隔螢幕捏冷汗！霍諾德徒手攻頂台北101 蔣萬安揭30部門百人力挺
美國著名徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午以1小時31分完成徒手攀登台北101壯舉，寫下歷史新頁。台北市長蔣萬安隔著手機螢幕全程緊盯直播，他透露活動動員約30個公私部門協力，警察局派遣警力31名、義交19名，確保攀爬與轉播安全無虞。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德徒手挑戰101全球直播！蔣萬安曝秘辛：30部門、上百人次神助攻
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手獨攀臺北101，完成創舉。對此，台北市長蔣萬安也在霍諾德挑戰成功後發文「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！」，並透露這次約有30個公私部門共同協力，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德成功徒手攀爬101 AIT恭賀、德國在台協會喊蜘蛛人來訪
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）花費90分鐘，完成徒手攀爬台北101的挑戰，美國在台協會（AIT）透過...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂101 蔡英文：讓世界看見台灣1／世紀創舉！霍諾德僅花91分鐘攻頂台北101 全場歡呼
今天(1/25)的頭條焦點一定要喊一聲GO ALEX。這位世界攀岩大師艾力克斯．霍諾德，今天早上挑戰在完全沒有任何防護的情況下，徒手攀登台北101大樓。相信不少人和我一樣，一大早就屏氣凝神收看直播。最終Alex只花了91分鐘，就成功登頂101，完成驚人創舉。完成挑戰後，他笑說自己真的累翻了，但眼前的風景非常美。回顧這91分鐘的過程，其實Alex動作相當迅速，只花16分半就攀上25樓，後段8個竹節區雖然難度更高，他也僅花約半小時就完成一半路程，最終順利登頂，寫下歷史新頁。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
忍著懼高看到底！霍諾德徒手征服台北101 卓榮泰：世界+台灣=突破極限
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手獨攀台北101，完成被視為「不可能的任務」的創舉。對此，行政院長卓榮泰表示，感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。「世界+台灣= 突破極限」。他也透露，連有懼高的他也一直看到底。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
101登頂揚名國際 北市長之戰出現黑馬？作家點名這人是奇兵
2026年台北市長選戰，國民黨籍現任市長蔣萬安將再拚連任，民進黨台北市長人選卻遲未出爐。針對美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101外牆成功登頂，讓台北101董事長賈永婕聲名大噪。作家「漂浪島嶼」點名賈永婕表示，101徒手攀爬登頂成功，台灣名揚國際，民進黨台北市長新人選跟著浮現，101人氣王絕對是奇兵。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
貼搜索票恐洩漏個資！陳佩琪喊願負責...突點名《鏡週刊》問2事
民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導民眾黨前主席柯文哲，擔任台北市長期間涉入京華城弊案，目前審理階段已經結束，北院將在今年3月26日下午2時30分宣判一審結果；柯妻陳佩琪本（1）月20日在臉書突然貼出鑾政署搜索票內容，涉嫌洩漏承辦人個資，使得廉政署也認為此舉有違法疑慮。對此，陳佩琪今（25）日上午受訪則稱，該負的法律責任願意負責，但她突然點名《鏡週刊》問2事，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
霍諾德記者會重點／91分鐘徒手征服台北101 親曝登頂當下心境：千萬別掉下去
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德AlexHonnold今（25）日完成徒手攀登台北101的世界級挑戰，在上千名現場觀眾與全球直播關注下，他僅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德成功徒手攀登台北101 蔡英文：讓世界看見台灣
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功挑戰徒手攀登台北101，全程只花了91分鐘就登頂，Netflix以《赤手獨攀台北101：直播》全程記錄過程，直播畫面中還多次出現國旗。前總統蔡英文也po文向霍諾德表達恭喜，並提到這場挑戰完成霍諾德的夢想，「也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4則留言
觀看霍諾德攀爬101「VIP座位」！法極限玩家登頂遠雄金融中心引熱議
[Newtalk新聞] 全球頂尖徒手攀登高手霍諾德（Alex Honnold）今日成功徒手攀上台北101最高處。昨日法國極限運動玩家Tom在社群平台PO出攀登台北遠雄金融中心大樓的照片，引發網友熱議，Tom更直言找到觀看攀登過程的VIP座位，不過律師提醒，若未事先申請許可，恐涉及侵入住宅罪。 曾攀爬過多座高樓的法國極限運動玩家Tom，昨日在社群平台分享照片，2人靠著高樓頂端避雷針，旁邊就是台北101，表示已經解鎖VIP視角，準備看傳奇人物霍諾德攀爬台北101這座台灣最高樓，而Tom所在大樓則是台灣第9高的遠雄金融中心，照片曝光後引起廣大網友議論。 部分網友質疑照片真偽，甚至認為是AI生成，不過也有網友讚嘆，畢竟爬上遠雄金融中心大樓也是一大挑戰，而Tom還進行回應稱，比起攀登台北101，這不算什麼。同時也有眼尖網友指出，霍諾德攀爬台北101的位置其實是在另一側，Tom選錯位置。 但攀爬台灣建築物若未事先經過申請允許，仍須負法律責任。律師指出，攀爬他人大廈即使是外觀，也構成私領域的侵犯，甚至有人認為攀爬後進入他人內部通道的部分，屬於侵入住宅。查看原文更多Newtalk新聞報導勇消詹能傑為救新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
明尼蘇達再傳致命槍擊！美籍護理師遭探員射殺 州長、民眾齊聲譴責
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）24日再度傳出聯邦執法單位開槍致命事件。一名美籍護理師在美國移民暨海關執法局...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德完美登頂101 田馥甄喊RESPECT！阿信感動「淚眼汪汪」
美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在眾所期待下，今（25日）花費91分鐘完成赤手攀爬台北101大挑戰，除了民眾關切，不少藝人也同樣被他的精神感動，金曲歌后田馥甄看完直呼「RESPECT！」五月天主唱阿信也很關切霍諾德的壯舉，看他登頂，阿信也隨即在社群表達心情。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德91分鐘攻頂台北101！ 《CNN》登首頁盛讚：史上第一人
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導美國極限攀岩家霍諾德AlexHonnold今（25）日成功徒手攀登台北101，僅花費約91分鐘便攻上508公尺高的塔尖，全程未使用繩...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
攀101成功 王必勝：賈永婕膽識不輸霍諾德
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）今（25）日上午挑戰徒手攀爬台北101成功，全球在過程中都屏息以待。前衛福部次長王必勝在臉書表示，霍諾德完成挑戰，也恭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
全球直播見證霍諾德徒手登頂台北101！蔣萬安曝北市府幕後：動員上百人次協調與安全整備
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導全球攀岩界矚目的極限挑戰，25日上午在台北市正式寫下新頁。世界知名極限攀登家艾力克斯・霍諾德（AlexHonnold）成功完成攀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
順利登頂！台北晴空見證歷史 霍諾德徒手挑戰101成為全球第一人
體育中心／綜合報導美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，現場已聚集大批媒體及民眾，最後他花了1小時30分鐘成功登頂，成為史上第一人。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
