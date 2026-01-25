全球第一人！霍諾德成功徒手攀登台北101 蔣萬安：敬佩與感謝

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀爬台北101，成為全球第一人。台北市長蔣萬安第一時間發文，除了表達對Alex令人敬佩的勇氣、冷靜判斷與穩定感，寫下歷史；也感謝確保攀爬與直播安全的警消及現場的民眾，讓世界看見台灣的熱情！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101。（圖／中天新聞）

當霍諾德創下歷史性的一刻，蔣萬安隨即在臉書發文詢問「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」

蔣萬安指出，「世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登臺北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！」

廣告 廣告

蔣萬安說，「當大家問：『為什麼選擇臺北101？為什麼是現在？』Alex只說了一句：『為什麼不？』那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！」

霍諾德成功徒手攀登台北101，台北市長蔣萬安及時觀看、發表感言。（翻攝自蔣萬安臉書）

蔣萬安提到，「Alex成功的背後，我想特別感謝臺北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規劃、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；也要謝謝臺北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。」

蔣萬安表示，「為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、臺北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。」

蔣萬安強調，「為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，臺北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見臺灣的熱情！恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！」

延伸閱讀

川普反對中加合作揚言對加徵「100%關稅」 陸外交部回應了

台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」 農糧署4規劃救價

美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」