全球第一個跨進2026年的國家在這！ 答案不是紐西蘭

吉里巴斯的聖誕島已經迎接2026年。（翻攝X）

世界各地陸續迎來新的一年，位於太平洋的島國吉里巴斯（Kiribati）再度成為全球最早進入2026年的國家。其中的聖誕島（Kiritimati，又稱Christmas Island），因位世界協調時間（UTC）+14小時，是全球最早的時區，在台灣時間12月31日傍晚6點整跨年，領先全球其他地區。

聖誕島現有超過7,000名居民，是全球最早迎接新年的有人居住地區之一。該地過去曾是世界上最後跨年的地方之一，直到1994年，基里巴斯政府決定將全國時間往前調整整整一天，藉此搶先全球進入新年，成功吸引國際關注。相關時區政策在1995年正式確立，基里巴斯便成為全球第一個進入每一天的國家。

除了聖誕島外，紐西蘭的查塔姆島（Chatham Islands）也在基里巴斯之後15分鐘進入新年，成為全球第2早跨年的地區。而紐西蘭本島的奧克蘭與威靈頓，則約在90分鐘後迎接 2026 年。之後跨年的地區還包括斐濟、東加及部分南極地區，世界各地陸續迎接新年。

有人一天跨年15次？ 太空人怎麼過新年？

有趣的是，迎接新年的方式不只侷限於地表，位於近地軌道的國際太空站（International Space Station）上，太空人因以每小時約28,000公里的速度繞行地球，一天之內最多可經歷15次午夜時刻，不過太空站的官方時間仍以 UTC為準。

隨著新年到來，社群平台上有不少網友向基里巴斯人民送上新年祝福，一名網友寫道：「祝基里巴斯人民新年快樂，願你們在健康、和平與繁榮中展開新的一年，正如你們的國家格言『Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa』（生命、和平與繁榮）」。

