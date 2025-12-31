全球第一國！丹麥結束遞送實體信 400年服務畫句點

丹麥國營郵政宣布停止遞送實體信件服務 （示意圖／Shutterstock達志影像）

丹麥已於30日遞送最後一封實體信件，正式結束長達400年的郵政服務，成為全球第一個終止實體信件投遞的國家。隨著通訊方式的演變，丹麥2024年信件遞送量較2000年大幅減少90%，丹麥國營郵政因此認為實體郵件不再具經濟效益，決定將資源集中於包裹投遞服務。為紀念這歷史性時刻，郵政公司特別邀請丹麥演員艾倫希林索拍攝「最後一封信」影片，透過溫情方式向民眾告別。

在這具有歷史意義的日子，丹麥郵政公司邀請演員艾倫希林索拍攝了一支感人的告別影片。艾倫希林索以溫柔的聲線搭配感傷音樂，向民眾娓娓道來丹麥郵政的歷史，並說明新政策。她在影片中表示，丹麥人不像以往一樣寄信，這並不代表人們不再關心彼此，而是透過新的方式保持聯繫。

一名服務17年的丹麥郵政人員分享了自己的感受，他認為這是一個令人悲傷但也具有歷史意義的日子。這段話反映了許多郵政工作者面對這一轉變時的複雜心情。

與此同時，在大洋彼岸的美國紐約市，人們也在準備迎接新年。當地每年舉辦的「清除煩惱日」活動讓民眾有機會將過去一年的煩惱寫在白紙上，唸出來後撕毀丟進垃圾桶，象徵性地拋開過去的困擾。一位紐約市民表示要拋去失業、永無止境的求職以及自我懷疑，為2025年畫下句點。

有趣的是，活動現場還有來自丹麥的遊客參與，他們寫下要告別的事項包括低自信和糟糕的薪資談判。在這個年終時刻，無論是結束400年郵政服務的丹麥，還是參與「除舊布新」活動的紐約市民，大家都在以各自的方式準備向2025年道別，迎接新的開始。

