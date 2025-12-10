全球第一國！澳洲禁未滿16歲使用社群平台 網哀號：等我長大後再見

根據《路透社》報導，澳洲自今（10）日起正式實施全球首例的青少年社群禁令，禁止16歲以下青少年使用社群平台，包括TikTok、YouTube、Instagram、Facebook（Meta）等在內的平台，都被要求從當地時間週三起，必須封鎖未滿16歲使用者的帳號，若違規恐面臨最高4950萬澳元（約10.2億新台幣）的罰款。澳洲社會對這項禁令反應兩極，科技公司批評，這會讓年輕人資訊匱乏、社交疏離，甚至有青少年向政府提告。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容，這對家庭而言是「值得驕傲的一天」，也證明決策者有能力因應傳統規範追不上線上危害的現況。他在記者會上表示，這項措施將為澳洲帶來巨變，「是我們國家面對過最大規模的社會與文化轉變之一」，並稱這項「深刻的改革」未來將在全球持續產生影響。他也透過影片對孩子喊話，鼓勵他們把即將到來的南半球暑假，用在「開始一項新運動、學一種新樂器，或者打開那本架上放很久的書」。

在禁令生效前幾個小時，約有100萬名受影響的青少年紛紛在社群平台上向追蹤者道別。一名青少年在TikTok上寫下，「以後不能再用社群媒體了……再也沒辦法跟世界其他地方聯繫。」也有人留下「#seeyouwhenim16（等我16歲再見）」的標籤。



這項禁令可能引發全球骨牌效應，馬來西亞計劃自明年元旦起實施相同的禁令，英法德紐以及丹麥也打算跟進。有學者擔憂，這項禁令可能切斷邊緣青少年的社會連結，將他們推向更危險的平台，一場保護和自由的拉鋸戰持續發酵。

