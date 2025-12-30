全球第一套戰門部署高功率雷射攔截系統 以色列「鐵梁」正式交付
[Newtalk新聞] 以色列國防部29日正式接收首套「鐵梁雷射導彈防禦系統」（Iron Beam）系統，成為全球第一個戰門部署高功率雷射攔截系統，預期將有效攔截火箭彈、迫擊砲及無人機等威脅，作為傳統鐵穹系統（Iron Dome）的低成本補充。
「鐵梁」由拉斐爾先進防禦系統有限公司（Rafael Advanced Defense Systems Ltd.）研製，經過廣泛測試，成功模擬各種作戰場景，已證實能在約10公里範圍內燒毀或摧毀目標。以色列國防部強調，該系統已執行多項攔截任務，涵蓋廣泛試驗系列，象徵以色列防禦科技的重大躍進。
Iron Beam的優勢在於使用定向能量取代昂貴的動能攔截器，大幅降低針對小型無人機或火箭彈的成本，將整合進以色列的多層次空中防禦體系，包括鐵穹、大衛投石索（David's Sling）及箭矢飛彈系統。拉斐爾近年投資多種雷射防禦變體，如較小型的Lite Beam及行動版本，並於2025年5月證實已用於實戰擊落威脅。
「鐵梁雷射導彈防禦系統」系統組成包括空防雷達、指揮控制單元（C2）、至少2組100千瓦級高能雷射（HEL）發射器，整合在以色列多層次防空網下；使用定向高能雷射束，以光速攻擊，透過燒毀（burn through）或破壞目標結構/電子元件達成摧毀或失效，主要用於攔截短程火箭彈、迫擊砲彈、小型無人機（UAV）、低空慢速飛行威脅、部分反坦克導彈等，有效攔截射程約10公里。最大的特點是每發攔截成本僅數美元，遠低於鐵穹攔截彈約5萬美元；而且在電力供應充足狀況下，彈藥容量趨近「無限」。
