全球第一槍！英美達成「零關稅協議」 內容曝光

美國總統川普和英國首相施凱爾。（圖／路透社）





英國政府公布，已與美國完成藥品出口零關稅協議，納入英美「經濟繁榮協議」（EPD）最新內容，未來英國藥品與醫療科技產品輸美將不被課徵關稅，相關優惠至少有效3年，成為目前已知唯一取得美方此類零關稅待遇的國家。

依據英國政府資料，EPD在今年5月定案後持續更新，最新條文明確指出，英美雙方將確保英國藥品出口在涉及美國《貿易擴張法》第232條國安調查或其他關稅措施的情況下，仍可獲得顯著優惠待遇。

此次英方取得的零關稅範圍，涵蓋藥品與醫療科技產品，等同確保英國出口醫材與相關醫療產品時，不會遭美方額外加徵關稅。

這項零關稅協議被視為英美EPD的重要核心成果之一，同時也是美國現任政府上任以來，首個正式拍板的雙邊貿易實質協議。

外媒報導指出，美方承諾對英國藥品及醫療科技產品給予全面關稅豁免，英方則同步調整國內健保藥品給付機制，以提高新藥給付上限，吸引全球藥廠優先選擇在英國上市。

分析指出，透過EPD架構，英國藥品與醫療科技產業在美國市場的出口穩定性與競爭力可望顯著提升，同時也降低未來因美方國安關稅政策變動所帶來的不確定風險。

英國政府強調，相關優惠條款將依EPD後續協商與執行細則持續推進，確保英國醫藥產業在美國市場的長期通路與待遇。

