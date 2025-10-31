全球第一！輝達市值破5兆美元 AI訂單5千億
AI 晶片大廠輝達，市值衝上了 5 兆美元，突破全世界市值的公司。同時間執行長黃仁勳也拿到了 5000 億的大訂單，而微軟也決定跟 OpenAI 合作，成為 OpenAI 的股東，持股 27%。強強聯手，要打造最厲害的 AI 生態系。大家財報都很亮眼，但同時間 Meta、YouTube、Amazon 到美國郵政署以及汽車，通通都在裁員。一邊花錢要 AI，一邊趕快丟掉人才，這是 AI 引發的「冰火兩樣情」。
輝達創下歷史，成為全球第一家市值突破 5 兆美元的公司！
輝達執行長黃仁勳週二宣布，已經獲得高達 5,000 億美元的 AI 晶片訂單。
微軟也開心受惠 AI 熱潮，週三公布財報，雲端運算業務讓公司上季營收年增 18% 至777 億美元，超出預期。
微軟也決定跟 OpenAI 合作，成為外部最大股東，持股 27%，相當於 1,350 億美元。
OpenAI 財務長傅萊爾說：「我認為第三點是，它現在真正讓我們能夠全面地建構我們的生態系統，廣義而言。微軟是非常出色的首位合作夥伴。」
而 Alphabet，也就是 Google 的母公司，營收同樣超出預期，帶動股價在盤後交易中上漲 6%。
Google 實驗室副總裁伍德沃德說明：「Gemini 即時功能將免費推出，支援 Android 與 iOS。Deep Research 與 Canvas 迎來史上最大更新。我們也推出多步驟任務的 Agent Mode。Gemini 將整合進 Chrome，協助你瀏覽網頁，並透過 Imagen 4 與 Veo 3 模型創建帶聲音的精美圖像與影片，這一切都將在 Gemini 應用中整合，目標是打造最個人化、主動且強大的 AI 助理。」
這些漂亮的財報證實，企業正在大舉投資 AI 服務。根據摩根士丹利估算，光是 Alphabet、亞馬遜和 Meta 這幾家公司，今年在 AI 基礎設施上的總支出，就高達 4,000 億美元。
Meta 執行長祖克柏，甚至親自領導人才招募，宣布將投入數千億美元推進「超級智慧」，上週才剛達成一項 270 億美元的融資協議，用來打造巨型 AI 資料中心。
沒想到 Meta 同時也宣布。要裁員同一個 AI 部門的 600 名員工，簡化決策流程。而YouTube 則是提供「自願離職方案」，等同於裁員。巨頭想投入 AI 紅海，卻裁減 AI 人才。
一手花大錢、一手裁員。亞馬遜本週也宣布大規模裁員，但同時表示，仍將在購物旺季招聘 25 萬名「季節性」員工。
資深經濟分析師哈姆瑞克指出： 「通膨年增率為 3%，距離聯準會 2% 的目標仍有一段距離。但聯準會目前最關注的是就業市場，這個市場基本上已陷入停滯。」
「聯準會目前的做法是鬆開剎車，回到中性立場。我們會先滑行一段時間，直到能判斷下一步該怎麼走。」密西根大學經濟學教授沃爾佛斯指出聯準會現在的問題。
就連美國郵政署，今年的季節性職位，也從幾年前的 4 萬個，大砍到只剩 1 萬 4 千個。
同一時間，美國汽車大廠通用汽車也宣布裁員近 2,000 人，但還是在大規模裁員潮中，說要找臨時員工。
一邊是像輝達和微軟，靠著 AI 創造巨額利潤；另一邊則是像 Meta 和亞馬遜，即使身為 AI 巨頭，也必須靠裁員和縮減人力，來應對這場昂貴的轉型。
OpenAI 財務長傅萊爾說：「因此我們希望與世界各地的地區與政府合作，推廣我們的技術，而這也能為美國帶來某種程度的軟實力⋯⋯所以在運算資源的交易方面，我認為我們在融資模式上需要展現與技術同等的創新。」
AI 正在重塑一切，但並非通通升級，而是造成了企業財報與就業市場的兩樣情。
