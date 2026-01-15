全球第2名 台灣蔬食最友善

台灣素食人口超過300萬人，大約占13-14%，也讓蔬食產業蓬勃發展，並獲得國際關注。英國純素協會、今年發布一份報告，公布全球對蔬食者最友善的國家地區，台灣獲得第二名。實際走入街道，現在素食餐廳、或標有素食料理的店家越來越多，而且料理方式各有不同，讓吃素不再是信仰，而是生活態度。

大愛電視記者 林亦庭：「一排店面一眼看過去，許多間招牌都寫著 素食兩個字，台灣的素食餐廳聞名國際，一方面是數量多，還有種類選擇也多。」

台北信義區福德街上，短短不到100公尺，各式素食任你選，有便當、滷味、麵攤，沒那麼餓、也有素包子。近幾年蔬食意識崛起，全台蔬食者超過300萬人，不只提高供給量，還有精緻度。

純素餐廳主廚 連千翔：「更要求它的製程，讓它的層次更厚一點，然後可能藥材，可能會比較多樣，除了蛋奶或者是葷食之外，還有很多東西可以選擇。」

今年、英國純素協會，發布最新《全球純素趨勢報告》，精選六個、最適合蔬食者造訪的國家地區，台灣排名第二、僅次於紐西蘭。純素餐廳全球最多，密度每百萬人有14.8間，而全台素食餐廳、超過5000間。

綠色公益基金會執行長 戴慶華：「台灣有非常深厚地宗教信仰，我覺得它是成為整個蔬食文化，或者蔬食推廣力度上面，很重要的基層的底蘊，現在的宗教在推動蔬食，開始連結了環保 低碳，加上這幾年台灣在宗教的，推動的文化上面，是比較走向人間佛教，就比較人間性的，所以因為這樣的人間性，讓吃素的人口就會增加。」

純素餐廳主廚 連千翔：「尤其是年輕族群，相較於以往的蛋奶素，現在越來越多人會偏向純素，因為它可以真正做到，愛護動物 保護動物這一塊。」

吃素不再只是阿公阿嬤、初一十五習慣，年輕人也因為環保理念，從嘗試到接受、成為蔬食者一份子。而台灣在蔬食界能榜上有名，還有一個先天優勢。

綠色公益基金會執行長 戴慶華：「自己到各個國家去吃過蔬食餐廳，感覺上面台灣另外還有一個特色就是，結合中式的料理方法，中式的料理應該跟西式的料理，有非常大的不同，那中式的料理方法裡面，有太多的方式可以把蔬食，蔬菜 或者是蔬果類變成主角，但是味道還可以滿足現在人的需求。」

數十年飲食演變，蔬食從宗教戒律、走入日常生活，加上政府政策，吃素不再是少數，如今更被國際認證、獲得純素天堂的美譽。

