全球第3！2026百大創新機構台灣12家入選 台積電、鴻海、台達電進榜

當全球企業仍在為「AI落地」加速衝刺，創新競賽的評分標準也正悄悄改寫。科睿唯安（Clarivate）最新公布的第十五屆《2026全球百大創新機構》（Top 100 Global Innovators），可發現創新領導力正從重視「規模」轉向追求「精準」，而人工智慧（AI）正在加速推動這場變革。



在此背景下，台灣今年有12家機構入選、再度蟬聯全球第三，僅次於日本與美國，凸顯台灣在高影響力發明與智財布局上的能見度。台灣入選機構依英文字母排序為：華碩、友達光電、中光電、台達電、鴻海、工業技術研究院（ITRI）、聯發科、南亞科、瑞昱半導體、慧榮科技、台積電、和緯創資通。



從產業結構來看，涵蓋半導體設計與製造、系統與終端、顯示與光電，以及研發機構等多元領域，也反映台灣創新動能多以供應鏈與系統整合能力為基底。

2026百大創新機構，台灣以12家獲選機構再度蟬聯全球第三，僅次於日本（32家）和美國（18家）。（科睿唯安提供）

華碩第11度入選《財富》最受推崇企業

值得注意的是，華碩在「創新（智財）」之外，也同步強調「企業聲望與長期治理」。華碩今（22）日宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，並指出該榜單由《財富》與Korn Ferry合作進行企業聲望評估。



華碩董事長施崇棠表示，華碩將「設計思維」落實在產品創新與營運流程中，在AI時代也以審慎態度評估決策，「將使用者的體驗與幸福感優先置於規格與效能之上」，讓AI成為真正的創新引擎。

創新領導力核心在於精準度與策略企圖

科睿唯安形容，全球百大創新機構能在複雜情勢中展現清晰洞察，並在發明品質、原創性與全球影響力上樹立標竿，顯示創新領導力的核心在於精準度與策略企圖，而不是單純追求數量。



科睿唯安智慧財產權事業部總裁Maroun S. Mourad更點出AI帶來的轉折：「人工智慧正在重新定義研究、工程與商業執行之間的界限……領導者們不僅是在應對這項變革，更是因應這場變革佈局未來。」



為何今年特別強調「精準」？科睿唯安認為可從AI專利趨勢看出，近年來AI相關專利申請量自2019年起屢創新高；截至2025年年中，已公開的發明專利說明書累計突破一百萬份。尤其在生成式AI與深度學習快速演進下，全球百大創新機構貢獻了全球16%最強大的AI發明，更凸顯當今創新領導力取決於品質與策略清晰度。



若從全球版圖來看，日本持續領跑，共有32家機構上榜；之後依序為美國（18家）、台灣（12家）、德國與南韓（各8家）。在前10大排名中，日本占5席，其次為中國與南韓（各2席），美國1席。此外，三星電子持續蟬聯全球排名第一的創新機構。今年亦有6家公司首次入選、6家企業重返榜單，並有16家機構自評選以來年年入榜。

評選方法：德溫特強度指數＋DWPI衡量影響力與投資力度

在評選方法上，科睿唯安指出，全球百大創新機構分析由其智慧財產與創新研究中心編制，並採用德溫特強度指數（Derwent Strength Index），其基礎源自德溫特世界專利索引（DWPI）與全球發明數據，用以衡量發明的影響力、成功足跡、技術獨特性與投資力度。



同時，評選也會量化候選機構過去5年間在國際專利布局上的創新產出，以從「單一發明」的強度，轉向辨識能穩定、頻繁產出發明的組織。

華碩以智財為核心競爭力、強化5G/SEP與AI布局

以台灣入榜機構之一華碩為例，就強調將專利布局與智慧財產權視為核心競爭力。華碩共同執行長許先越表示，華碩秉持「以人為本」的設計思維，除硬體設計外，也強化5G與通訊標準（SEP）、AI等前瞻領域的專利布局，並與學界合作研發多項國際創新技術。



華碩揭露，截至2025年第三季已在全球累積取得9,761項專利，布局領域涵蓋通訊標準與網路技術（SEP、5G、QoS等）、資訊安全與後量子密碼技術、AI／伺服器及生成式AI、醫療資訊平台與IoT解決方案等。



在成果量化上，華碩指出2025年全球共獲342項專利，其中台灣專利139項、海外專利203項。



此外，華碩也提到其在通訊領域加大投入：2025年前三季取得109件通訊相關專利，並定期向歐洲電信標準協會（ETSI）宣告標準必要專利（SEPs），累積達416個專利家族。



科睿唯安以「從規模走向精準」為2026年榜單定調，也讓「AI＋智財品質」成為檢視企業創新競爭力的新座標。在全球加速投入AI研發與專利布局之際，台灣今年12家入選、續居全球第三，映照出台灣在半導體與系統供應鏈長期累積的研發能量，正透過更策略化、品質導向的智財布局，持續拉高在全球創新版圖中的存在感。



