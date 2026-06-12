全球範圍打擊「來去美國生美國人」產業鏈 美國務院大舉撤銷數百人簽證
美國國務院近日在全球多個地區查獲涉嫌利用簽證制度安排赴美生產的「生育旅遊」（Birth Tourism）網絡，並已撤銷數百名相關人士的簽證。根據美國媒體《Daily Wire》率先披露的消息，美國駐西非、歐洲及北非等地使領館在加強審查可疑文件後，陸續發現多起涉及偽造文件、簽證詐欺及組織性安排外國孕婦赴美生產的案件。
報導指出，美國國務院近期要求全球各地使領館提高警覺，特別針對簽證申請文件中的不實資訊與疑似造假情況加強查核。在此背景下，多個駐外使館相繼發現有組織利用簽證制度，協助外國公民前往美國生產，藉此讓新生兒自動取得美國公民身分。
「高度成熟且運作縝密」的生育旅遊網絡
其中，美國駐西非某國使館發現一個被形容為「高度成熟且運作縝密」的生育旅遊網絡。調查顯示，超過100名外國公民涉嫌使用偽造文件申請美國簽證，以達成赴美生產並替子女取得美國公民權的目的。
美國國務院在掌握相關證據後，已關閉該網絡的運作管道，並撤銷涉案人士所持簽證。官員同時與當地執法機關合作，希望進一步辨識並切斷其他可能存在的類似組織。
根據《Daily Wire》取得的國務院內部對外訊息，美國政府強調，在總統川普領導下，國務院正積極維護美國公民制度的完整性，打擊非法利用出生公民權制度的行為。
國務院表示，外國人士不得以讓子女取得美國公民身分作為主要目的，申請旅遊簽證赴美生產。官方認為，這類行為違反簽證制度原意，也構成對美國移民與國籍制度的濫用。
業者被指控向客戶提供完整的赴美生產規畫
在歐洲地區，美國駐當地使館則發現自2024年以來已有超過400起疑似生育旅遊案件。美國駐當地使館調查後，鎖定至少6家涉嫌從事生育旅遊服務的企業。
這些業者被指控向客戶提供完整的赴美生產規畫，包括教導申請人在簽證面談時應如何回答問題、協助安排住宿地點，以及規畫生產與醫療相關事宜。
美國國務院表示，相關調查完成後，涉案簽證已遭撤銷，部分被認定涉及詐欺行為的人士更被永久禁止入境美國，未來不得再申請赴美簽證。
北非地區方面，美國駐當地使館同樣查獲大規模生育旅遊活動。國務院指出，已有超過100名專程赴美生產的父母遭撤銷簽證。調查人員透過與執法機關合作，並結合資料分析技術，成功辨識利用簽證制度從事生育旅遊的相關網絡。
美國簽證非任何人當然享有的權利
國務院強調，美國簽證屬於政府授予的特權，而非任何人當然享有的權利。華府正透過全球各地使領館及執法合作機制，持續打擊濫用簽證制度的行為，拆解相關仲介組織，並追究涉案人士責任。
《Daily Wire》先前也曾調查美國德州多起生育旅遊案件。其中，位於休士頓的「De’Ai Postpartum Care Center」遭德州政府提起訴訟。州政府指控該機構透過安排中國籍人士赴美生產，藉由出生公民權制度取得美國國籍，從中獲取利益。
根據訴訟內容，該中心被控協助超過1000名嬰兒在美國出生。德州檢方認為，相關行為已超出一般產後照護服務範圍，而是系統性地利用現行出生公民權制度進行商業操作。
生育旅遊問題之所以再次受到高度關注，也與川普政府推動終止出生公民權政策有關。川普於2025年1月重返白宮後不久，即簽署行政命令，試圖終止美國長期實施的出生公民權制度。
川普政府挑戰自動取得美國公民身分法規
根據美國憲法第14修正案的傳統解釋，凡在美國領土出生者，原則上即自動取得美國公民身分。川普政府則主張，該條文不應適用於非法移民或僅持短期簽證入境者所生子女，因此推動行政命令進行限制。然而，該行政命令隨即遭到多起訴訟挑戰，並被聯邦法院多次暫停執行。目前相關案件已進入美國最高法院審理階段，外界普遍預期法院將於6月底至7月初作出重要裁決。
在最高法院就此案舉行口頭辯論當天，川普親自前往法院旁聽。他當時透過社群媒體批評出生公民權制度，聲稱美國是全球少數仍維持此制度的國家之一，並認為相關規定長期遭到外國人士利用。
美國媒體指出，川普出席最高法院口頭辯論創下歷史紀錄，成為首位親自到場旁聽涉及自身重大政策案件審理的美國現任總統，也凸顯其政府對出生公民權改革議題的高度重視。
責任編輯：許詠翔
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