全球粉絲崩潰！Hello Kitty不是「貓」 真實身分曝光

風靡全球半世紀的標誌性角色Hello Kitty，不是一隻貓。（示意圖／翻攝自Unsplash）





風靡全球半世紀的標誌性角色Hello Kitty，近期因其身分真相再度引發熱議，儘管擁有一對貓耳朵與鬍鬚，但版權方三麗鷗（Sanrio）多次強調，Hello Kitty並不是一隻貓。

Hello Kitty真實身份曝光

根據外媒《Daily Mail》報導，三麗鷗零售業務發展總監指出，Hello Kitty並不是一隻貓，而是一名在倫敦出生長大的「小女孩」，真名為Kitty White。

官方設定顯示，她永遠就讀國小三年級，體重約3顆蘋果、身高則約5顆蘋果，平時以兩足行走與坐下，從未被描繪成四肢著地的貓科動物形象。她不僅有父母與雙胞胎妹妹，甚至還養了一隻名為「查米貓」（Charmmy Kitty）的寵物貓。

不過有廣大粉絲對於官方說法並不買帳，紛紛直言，「我從沒見過長著鬍鬚和貓耳朵的人，那就是隻貓，我不會接受這種欺騙！！！」、「在我們心中，她永遠都是一隻小貓咪」、「嗯……抱歉，不行，她是一隻貓」、「是啊，人類有鬍鬚」、「我們不接受這種說法」、「你們一直在試圖改寫歷史」、「我剛剛發現她有個男朋友叫Hello Daniel！我簡直要崩潰了」。

Hello Kitty自1974年由日本設計師清水裕子創作以來，已從零錢包上的圖樣演變成全球標誌性角色，清水裕子曾透露創作靈感，表示「我小時候，爸爸送給我一隻小白貓作為生日禮物」，因此角色發展徹底走向擬人化路線，橫跨動畫、電子遊戲及主題公園等多個領域。如今，Hello Kitty官方Instagram擁有逾600萬名粉絲，「非貓」的身分爭議也因此再次成為焦點。

