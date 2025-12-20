全球純電動車銷量不如預期 油電混合真的是「更好選擇」嗎？

全球邁向零汙染排放車輛的轉型進度，遠比預期緩慢不少，也造成各國改善城市空氣污染的努力，面臨更多挑戰。當純電動車銷量大幅縮減之際，車廠為了生存和維持營運，選擇把重心重新放在混合動力（Hybrid）車款，一種結合傳統內燃機、電池與電動馬達的複合科技產物，冀望透過它、能滿足更多消費者需求。

有趣的是，此一構想似乎已說服歐盟（EU），讓該組織決定放棄，原訂2035年實施、禁止銷售內燃機車輛的政策，並在2050年「實現淨零排放」的目標方案內，重新賦予混合動力車一個關鍵角色。

對於希望降低排放與使用成本、又不願直接轉向純電動車的消費者而言，混合動力車似乎更具有吸引力。此外，另一個誘人因素和售價有關，純電動車往往受至於大型電池，導致其定價遠比普通燃油車高出不少，進而使不少潛在買家打退堂鼓。

但混合動力車輛，是否真的比較環保、這一點如今仍存在不小爭議，畢竟實驗室測試數據，與真實道路行駛之間的排放，確實存在蠻大的落差。

２０１６世界新車大展世貿一館展場，圖為ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ ＯＵＴＬＡＮＤＥＲ ＰＨＥＶ插電式油電混合車。（顏麟宇攝）

什麼是混合動力車？

所謂混合動力電動車（HEV），是指內燃機與一具或多具電動馬達協同運作的車輛。此種配置可提升燃油效率、續航里程與加速表現。由於引擎尺寸可縮小且運轉頻率降低，混合動力車的尾氣排放量，通常低於傳統汽油或柴油車。

混合動力車的概念，最早可追溯至20世紀初，但直到1990年代末，隨著日本車廠豐田（Toyota）推出第一代Prius，這項技術才真正進入主流市場。作為全球首款量產混合動力車，Prius在充電網絡尚未普及之前，就強行將「電動車」的概念傳播到全球各地，而且獲得不錯評價。

瑞士車展上的比亞迪新仰望U8混合動力車。（美聯社）

混合動力有哪些類型？

多數混合動力車（包含Prius）採用複雜的變速系統，將內燃機與電動馬達的動力加以整合。其電池部分由引擎充電，部分則來自煞車時回收、原本會流失的動能。目前主要常見兩大種類，分別是：插電式混合動力車（PHEV）和增程式電動車（EREV）。

其中插電版本，允許駕駛透過插座為電池充電。而該車款在設計上，當駕駛位於市區頻繁起停的路況，引擎會優先切換和依賴電動馬達；當你前往高速公路，需要長時間高速行駛時，則切換至內燃機供應動力。

20250430-搭載4.4升M TwinPower Turbo V8引擎結合BMW eDrive插電式混合動力系統。（劉芯衣攝）

至於增程式電動車，則由電動馬達直接驅動車輪，汽油引擎僅作為電池補充能量之用。這種設計近幾年，廣泛被中國車廠重新採用改良，開發出續航里程更長、發電效率更高的增程式車型。

彭博在其專題報導指出，為什麼混合動力車愈來愈受歡迎？過去十年以來，純電動車快速成長擴張，曾一度讓不少業界人士或專家果斷認為，這種混合動力車款只不過是短暫過渡技術。

但打從2023年開始，純電動車愈來愈難維持成長，畢竟購買一輛純電動車，對於許多「重視價格」的消費者而言，絕對是一大挑戰，更別提開始駕駛前，還必須同時考慮許多衍生問題，像是續航焦慮、充電設施不足，以及對電池壽命的疑慮，這些都會讓不少買家望之卻步。

因此，保有內燃機的混合動力車款，被視為能在不改變加油習慣的情況下，同時達成實質減排的折衷方案。

政策轉向 車廠重新押注混合動力

除了消費者卻步，許多國家近來也逐步削減、過去幾年鼓勵購買純電動車的補貼與法規。受政策反覆與早期EV銷售不振影響，包含福特（Ford）、福斯（Volkswagen）等西方大車廠，決定縮減純電動車投資，轉而將資金挪用至混合動力車款。

電動車龍頭特斯拉進軍印度，在南部大城孟買開設展示門市。（美聯社）

至於始終未放棄混合動力技術的亞洲車廠，像是日系豐田與本田（Honda），如今更符合消費趨勢。而在歐洲，混合動力車特別在南歐諸國受青睞，因為相比西歐鄰居們，當地公共充電設施不完善，讓車主不敢貿然更換。

油電混合車真的環保嗎？

混合動力車曾被視為邁向碳中和的重要踏板，但隨著純電動車銷量在2020年前後大幅成長，其環保光環逐漸褪色。這項過渡技術開始被批評，只是為傳統車廠不願或無力全面電動化，提供一個解釋的「美化理由」。

前述提到的兩大類型，又以插電式混合動力車引發最多爭議。根據研究顯示，許多駕駛這類車輛的車主，往往很少為其電池充電，導致車輛只會像傳統汽油車一樣行駛，可他們的內燃機，卻還得拖著沉重、未充分利用的電池前行。

環保團體提到，從數千輛車累積的監測數據發現，插電式混合動力車在實驗室測試時，每公里路程平均只比汽油或柴油車，少排放19%的二氧化碳；但在真實道路條件下，其排放量幾乎是官方測試數據的5倍。

那為啥車主不充電？原因很現實，在歐洲各國，這類車輛很大比例登記為公司用車，駕駛出行期間、汽油費通常由公司報帳支付，但如果要充電、在家充電的電費卻往往得自行負擔，進而降低充電誘因。更別提在歐洲許多城市，家庭電費所費不貲，替電動車充電累積的費用，經常比單純加油還貴，更讓車主不願花這個成本。

