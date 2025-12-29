全球級工程迎里程碑 桃園機場第三航廈主體上梁完成

桃園機場第三航廈上梁完成 2027 年完工再進一大步。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」今（29）日舉行上梁典禮，由交通部長陳世凱主持，機場公司與各工程團隊共同參與祈福，象徵第三航廈距離 2027 年完工目標再跨重要一步。

陳世凱表示，日前隨總統賴清德與行政院長卓榮泰見證桃園機場北廊廳啟用，今日再度回到現場，見證第三航廈主體工程最後一根屋頂弧樑安裝完成，象徵國家大門正穩健前行。他強調，第三航站區建設是桃園機場邁向東亞樞紐的核心工程，而主體航廈則是其中最關鍵的一環。這項大型工程能走到今天的里程碑，靠的是政府與工程團隊長期合作、不間斷投入，逐步累積的成果。陳世凱提到，今日的上梁代表工程結構的重要完成，也象徵交通部對國家與社會的承諾。未來將持續以施工安全為最高原則，並要求工程品質與進度同時達標。

機場公司表示，第三航廈由普立茲克獎英國建築師 Richard Rogers 設計，主體以雙曲面波浪造型呈現臺灣海洋與雲海意象，16 根巨柱靈感則源自臺灣榕樹，展現濃厚臺灣文化特色。第三航廈工程同時也是國際級挑戰，鋼構總量達 4 萬公噸，其中每根巨柱重約 200 公噸、高 20 公尺。為提升效率，承攬團隊採用國內少見的 RPS（Rail Platform System）工法，在三樓架設軌道與 220 噸吊車，以軌道推進方式吊裝巨柱與屋頂桁架，大幅節省吊裝與運輸時間，展現國內營造能力。

第三航廈亦是臺灣史上規模最大的單一建築，樓地板面積達 58 萬平方公尺，相當於臺北 101 的 1.6 倍。完工後，桃園機場旅客年服務量將由現行 3,700 萬人次提升至 8,200 萬人次，成為臺灣航空運輸量能提升的重要支柱。