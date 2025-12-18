全球素食嘉年華會 洪美珍率團參讚中壢仁海宮建醮200週年慶典

中壢仁海宮董事長王介禧（右六）、全球素食嘉年華會總會長洪美珍（右五）、國際獅子會會長胡賢德及素食志工代表群葉麗珠、汪馬克、洪欽蓮、洪秀琴、周明月、洪美思於中壢媽祖大殿祈福合影。

全球素食嘉年華會第63場12月15日於中壢仁海宮建廟200週年素食五朝福醮中素供祈福圓滿。全球素食嘉年華會總會長洪美珍率素食志工群於祈福典禮中向天上聖母媽祖上表疏文，祈願全球素食100場獻供祈福，每年8月8日「全球愛心素食日」百萬人環保素食一日能早日顯化完成。

中壢仁海宮董事長王介禧在接受專訪時也特別談到中壢仁海宮建醮200週年，以全素食方式，讓全体委員董監事及信徒們進行體內環保，不僅附近商家配合甚至醮壇旁的夜市也改成素食夜市，成效很好，值得鼎力推廣。

他也表示五朝福醮主要意義在於慶祝中壢仁海宮建廟200週年，結合傳統宗教儀式與國際文化交流，展現「中壢媽」信仰的文化生命力與國際連結，祈求全民平安、社區繁榮，並透過藝術與多元表演（戲劇、樂團）吸引年輕人參與，將傳統信仰轉化為具觀光亮點的文化盛事，是地方重要的精神凝聚與文化傳承活動。

全球素食嘉年華會總會長洪美珍特別感謝王介禧董事長及全體董監事能一起力行五朝福醮帶動素食環保愛地球的執行力，更感恩來參與此次素供祈福的好友們，國際獅子會胡賢德會長、哈佛山協會古城生態農場洪美思、素食推動專家葉麗珠、素食養生專家汪馬克、素食志工代表周明月、洪欽蓮、洪秀琴等協力推動全球素食嘉年華會百萬人環保素食愛地球的理念。

下一場第64~65場將於2026年1月1日及2月2日於東南亞新加坡、馬來西亞等地素供舉行，歡迎有興趣的好友踴躍報名參加，咨詢請加line ID：0906583665洪會長。