全球經理人看「股優於債」 現金水位創新低

〔記者張慧雯／台北報導〕看好全球經濟持續成長，美銀美林12月公布最新全球基金經理人調查結果顯示，市場對總體經濟前景衰退擔憂進一步消退，風險偏好同步回升，股票配置持續增加、現金水位降至歷史新低，同時，更隱含科技泡沫短期內不易快速破滅的訊號；不過，元大投顧提醒，目前市場進入「高共識配置」階段，一旦出現非預期的經濟數據落差、政策訊息變化或地緣政治事件，投資人將缺乏現金作為緩衝，只能透過調整既有部位因應，反而容易放大價格波動。

報告指出，全球基金經理人預期未來一年經濟呈現軟著陸的比例為57%(前月62%)，認為「不著陸」的比例升至37%(前月30%)，而預期硬著陸的比例降至3%(創近年新低)，同時，成長預期由淨3%上升至淨18%，企業獲利改善預期亦升至淨29%(前月淨13%)，顯示投資人對基本面信心明顯回溫。

在資產配置上，股票配置升至淨42%(前月34%)，商品配置也升至淨18% (前月17%)，相對地，債券配置轉為淨29%，顯示儘管Fed 持續降息，但投資人已經形成「股優於債」的共識操作。

元大投顧分析，此次調查報告最具代表性的特徵，在於現金水位降至3.3%(前月 3.7%)，寫下歷史新低紀錄，不僅反映風險偏好上升，更顯示市場對經濟軟著陸、AI 科技趨勢、政策最終轉向寬鬆形成高度共識，使投資人傾向將資金直接配置於股、債等主要資產，而非保留現金作為緩衝。

元大投顧也提醒，市場出現高度共識，意味著行情的邊際變化空間受限，在缺乏新催化劑的情況下，市場雖不易出現趨勢性反轉，但同樣不利於創造顯著的超額報酬，指數走勢更可能呈現高檔整理或區間震盪。

此外，本次調查還隱含科技泡沫短期內不易快速破滅的訊號。元大投顧指出，雖然AI泡沫仍被視為最大尾端風險(38%，前月 45%)，但11月科技股出現回檔，12月調查結果顯示科技股成為單月加碼幅度最大的資產之一(單月加碼12%，創2024年7月以來最大)，顯示大型基金經理人傾向在回檔時承接，意旨雖然擔心泡沫，但並不懷疑科技趨勢。

