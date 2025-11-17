全球綠能轉型缺口每年5000億美元 國泰金控：持續探索多元淨零專案

cnews124251117a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

參與巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會(COP30)，國泰金控經歷兩場關鍵會議，包括台灣金融業唯一前進COP30官方主場藍區，探討引領亞太自然金融創新解方；以及國泰金控總經理李長庚擔任COP30周邊會議「世界氣候高峰會」的開場講者，盼與各界共同創造「氣候與自然的摩爾定律」。第三場壓軸關鍵會議，則由國泰世華銀行副總經理温珍瀚參與該高峰會座談，聚焦「以金融之力促進公正能源轉型」討論，從亞洲能源轉型現況與投資機會出發，分享國泰身為台灣能源轉型先行者實績。

温珍瀚引用國際能源總署(IEA)關鍵數據，點出亞洲於全球永續供應鏈的特殊角色，「全球每年存在5000億美元的能源轉型缺口，尤其亞太地區新興市場是全球製造業重要的生產基地，更應該要掌握轉型機會，並加速具體行動。」國泰金控旗下國泰世華銀行2011年領先承作台灣首件光電融資案，迄今累積超過200件光電融資專案，隨後陸續參與國內外重要再生能源專案，包含台灣首件風電專案融資等。「如果你有機會飛越台灣海峽，會看到數以百座的風力發電機坐落在這裡，背後的意涵代表我們正嘗試擺脫化石燃料，全體社會對清潔能源的意願與需求正逐步提升。」

「金融業者應該建構能源轉型的學習曲線，重視多元淨零專案的可融資性、可投資性，以及探索不同風險緩釋機制的設計，例如將永續專案結合保險業的核心職能等」。温珍瀚更強調能源系統韌性的重要性，在加速創造再生能源的同時，需先思考如何強化韌性，透過擴大節能、提升電網彈性，如分散能源來源與強化備援措施等，這也是國泰同時布局澳洲太陽能案場與儲能計畫的初心。

COP30強調「Just Transition」的價值核心：不讓任何群體被遺忘。温珍瀚與同場國際專家交流「公正能源轉型」，包含談論加速的能源轉型雖帶來巨大機會，卻也可能讓部分群體面臨被邊緣化的風險；美妝集團L´Oréal Group in Brazil企業社會責任暨人權部主席Helen Pedroso表示，本屆COP是全球南方國家發聲的絕佳舞台，讓世界看見巴西能源轉型的經驗。NGO代表Mission Possible Partnership巴西產業轉型計畫主任Marc Moutinho則認為，喚起在地社群對低碳產品的需求是驅動產業轉型、吸引資金挹注的關鍵前提。

國泰金控推動公正能源轉型落實三大行動方案，第一、提供永續金融服務財務賦能中小企業，其次，知識與能力賦能，協助中小企業掌握轉型機會，彌合知識與技能的差距。第三，賦能亞洲區域推動公正能源轉型，國泰金控支持AVPN亞洲社會投資人網絡建立ASCENT「亞洲再生能源轉型倡議」平台，媒合公正能源轉型投資案與潛在投資者。

國泰金控分享，以「亞太最佳金融機構」為願景，期許能引導資金流向應對當代最大的挑戰「氣候變遷」與「能源轉型」，透過產品創新和社會賦能，引領台灣與亞洲在全球價值鏈中，邁向一個更具韌性、更加公正的永續未來。

