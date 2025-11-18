全球網災！Cloudflare異常「普發現金網站也掛了」 數發部：請民眾保持耐心

Cloudflare異常導致全球網災，普發現金網站（圖）一度無法顯示。（翻攝畫面）

國際網路資安服務商Cloudflare於台灣時間今（18日）晚發生異常，導致全球網災，在台灣，含社群平台X、ChatGPT、部分遊戲平台與常用工具網站都出現當機，就連普發現金網站（10000.gov.tw）也出現連線不穩定或無法正常開啟情況。對此，數發部晚間發聲明，呼籲民眾保持耐心，強調不會影響民眾領取普發現金的權益。

網站連不上 會領不到現金嗎？

數發部表示，18日晚間7點48分Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站受到影響。數發部已第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。

Cloudflare台北節點出現異常，導致部分網站跳出「500錯誤」無法連線。（翻攝畫面）

數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是使用ATM領現方式領取普發現金。

