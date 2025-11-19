全球網站、《英雄聯盟》、Steam等遊戲與網路平台大斷線源頭找到了！負責世界20%流量網站出大包！

昨（18）天晚上，全球許多網友都突然發現常用的許多服務都大當機了，包括 Uber、Spotify、X、ChatGPT、Discord、Netflix、Facebook、Line 等大家日常常用的網站與 APP 都遭殃，《英雄聯盟》、《VALORANT特戰英豪》等遊戲也都傳出災情，影響層面真的非常大。而這其中最關鍵的原因是因為，這次受到影響的是網路世界中負責資料傳輸與資安保護的 Cloudflare，它掌握了全球 20% 的網路流量，這次卻因為一份安全設定檔並未正常運作而且還導致了超過系統負荷的異常流量，因此才讓整個系統大崩潰，釀成災情。

(Credit:Cloudflare)

事實上，在網路世界中通常一般用戶與網站之間並不是直接聯繫，會有像是 Cloudflare 這樣的網路安全公司當作網站本體與用戶之間的中間人，用意在協助客戶可以快速、安全的傳輸數據，同時也會幫助客戶網站與伺服器不會因為流量過載 DDoS、殭屍網路等攻擊而被直接搞到崩潰，造成進一步的損失。目前全球有超過數十萬家公司採用 Cloudflare 的技術，舉凡大家日常生活中常用的社群軟體 X、Facebook、Discord，影音網站 Youtube、Spotify，或者是遊戲《英雄聯盟》、《VALORANT特戰英豪》都有在用，顯見 Cloudflare 到底有多重要。

(Credit:Cloudflare)

那麼，如果有一天 Cloudflare 這個負責全球 20% 網路流量的巨獸發生問題了呢？昨（18）天這件事就實際發生了。根據 Cloudflare 的致歉聲明，提到台灣時間昨天晚上 7 點半開始的全球網站大當機是因為公司內部的技術性錯誤造成，並澄清不是受到駭客攻擊。

18日全球許多社群網站與遊戲、影音網站都出現異常錯誤(Credit:downdetector)

Cloudflare 表示，這次大當機的主因是因為有一個安全設定檔沒有正確部署，並且這個原本設計來阻擋惡意流量的設定檔本身就突然異常膨脹，反過來用超過系統負荷的異常流量來塞滿了整個系統，最終才造成系統崩潰釀禍。而在經過幾個小時的搶修後，Cloudflare 也在昨天晚上確認目前事情已經落幕，並將事件標註為「已解決」，但也會持續監控，並發布致歉聲明稱會從這次全球大當機事件中學習並且改善，也表示很抱歉讓大家失望，「有鑑於 Cloudflare 服務的重要性，我們也知道任何停機都是不能接受的。」，而對於 Cloudflare 的數十萬客戶網站來說，或許也得要思考備援方案，以免像這次一樣，萬一是網站的守門員出問題了呢？