全球網路嚴重災情！普發現金登記受阻「3小時恢復」 數發部回應了

即時中心／黃于庭報導

全球網路大當機！受到國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務異常影響，昨（18）晚社群平台X、設計平台Canva、ChatGPT通通傳出災情，就連普發現金官網也遭殃，出現間歇性連線不穩定情形。對此，數發部今（19）日指出，事發當下緊急與Cloudflare官方進行合作處置，約於3小時後全面恢復正常服務，目前網站流量穩定。

針對全球網路災情，數發部說明，普發現金網站 （10000.gov.tw）自昨日晚間7時28分起出現連線異常，不過經與Cloudflare官方的密切合作與緊急處置，已於昨日晚間10時42分全面恢復正常服務。

對此，數發部感謝民眾在事件期間的耐心與理解，同時強調，民眾領取普發現金的權益未因本次技術事件受到任何影響。目前網站流量穩定，請符合資格的民眾多加利用線上申請服務，享受便捷流程。

本次全球性的異常事件，Cloudflare官方隨後說明，問題起因於系統底層配置更新時發生錯誤，導致部分服務癱瘓。當異常情況發生後，數發部立即啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，透過緊密合作與追蹤服務回復進度，以最快速度完成系統校驗與配置還原，且在處理過程中，同步確保普發現金網站資料與資安防護的完整性。

數發部強調，後續將關注Cloudflare提出的完整分析報告，並據此強化政府應對類似國際服務中斷的備援機制，提升系統韌性。為了讓民眾能夠順利、安心地完成線上登記作業，也會加強對普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。

