全球網路大癱瘓！ChatGPT、X平台全掛 罪魁禍首竟是「它」

根據最新消息，這起全球性網路災難發生於台灣時間19日凌晨，影響範圍遍及各大洲。Cloudflare公司證實，此次故障源於一份自動生成的安全防護設定檔異常膨脹，該檔案原本用於管理潛在安全威脅，但因規模過於龐大，直接導致處理網路流量的核心軟體系統崩潰。

Cloudflare作為全球最大網路基礎設施供應商之一，掌控著全球約五分之一的網路流量，其服務中斷立即引發連鎖效應。受影響的服務涵蓋社群媒體、人工智慧、電子商務、雲端儲存、加密貨幣交易及線上遊戲等多個領域。台灣民眾熟悉的普發現金網站也一度出現連線不穩定的情況。

廣告 廣告

技術長柯奈特（Dane Knecht）在社群平台X上發文表示，此次事件讓仰賴Cloudflare服務的廣大客戶受到影響，對此深感抱歉。他強調，經過技術團隊緊急搶修，問題已於台灣時間凌晨3時左右完成修復，所有服務陸續恢復正常運作。

Cloudflare官方聲明指出，此次事件純屬技術故障，並非遭受網路攻擊或任何惡意行為所致。公司承諾將加強系統監控機制，防範類似狀況再度發生。

值得注意的是，這並非Cloudflare首次發生大規模服務中斷。2019年7月，該公司系統曾導致Medium、Discord等網站離線30分鐘；2022年6月，另一次資料中心異常更造成多個主要網站癱瘓達90分鐘。此次事件再度凸顯單一網路基礎設施商對全球網路生態系統的關鍵影響力。

更多品觀點報導

黃珊珊質詢打詐：小市民被嚴查 詐團幾百億橫著走

YouTube全球大當機！百萬用戶受影響 觀看影片一片黑

