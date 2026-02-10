全球網路安全日 教育部提醒寒假留意青少年上網安全

每年2月第二周的周二為全球網路安全日，今年正是2月10日。教育部指出，這項活動自2004年由歐盟發起，目前已有超過180個國家與地區共同響應，今年的網路安全日持續關注網路霸凌、社群媒體使用及線上風險等議題，希望打造更安全、友善的網路環境。

教育部資訊及科技教育司科長鄧慧穎表示，透過全球網路安全日的契機，邀請家長、教師與社會各界共同合作，引導青少年建立安全、健康且負責任的網路使用態度。同時，鼓勵民眾善用「中小學數位素養教育資源網」的相關教材與資源，陪伴孩子在數位世界中安心學習與成長。

教育部表示，今年寒假接續春節，假期長達30天，學生居家使用網路的時間增加，需要家長和教師多一點的關心與提醒。青少年雖然熟悉網路與科技工具，但也容易因經驗不足而誤入風險情境。教育部提醒，家長與師長應多加關心孩子的上網情形，協助建立良好的作息與安全使用習慣，避免網路成為詐騙或不當行為的入口。

教育部指出，通訊軟體提供資訊即時交流、人際互動以及內容分享等多種功能，已成為青少年日常聯繫與分享生活的重要工具，呼籲家長提醒孩子，面對陌生訊息或來源不明的連結時，切勿急著回應或轉傳，應先查證內容，並善用隱私設定與封鎖、檢舉功能，過濾不當訊息，降低遭受詐騙或個資外洩的風險。

此外，網路影音、線上遊戲及網路購物是大眾喜愛的休閒娛樂，但不肖人士卻經常利用這個特性，刻意設計幽默生動的動畫、吸睛的網站或互動性高的遊戲，從中提供不實的假訊息，誘導點擊不明連結以驗證身分進而竊取敏感資料。教育部建置免費「數位工具包」資源，提供圖解操作手冊與教學影片，協助家長設定孩子手機使用時間、過濾暴力與色情等不當內容等功能。若家長無法自行完成安裝，也可至三大電信業者指定之直營門市，經簽署同意書後，由門市人員現場協助其自行安裝或設定該功能並指導使用。教育部提醒，家長應教導孩子不要隨意透露帳號、密碼或個人資訊，若發現可疑情形，應立即停止使用並向家長或師長反映，善用檢舉與封鎖機制，降低輕信詐騙騙術、帳號被盜或個資外洩的風險，共同守護安全、健康的網路使用環境。