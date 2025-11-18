全球網路災難性故障！Cloudflare自家設定檔「暴走」 技術長急道歉

網路基礎設施公司Cloudflare故障，導致大量網站出現錯誤，無法正常使用。（示意圖，取自Pexels）

全球知名網路基礎設施公司Cloudflare於19日凌晨發生大規模故障，讓X、ChatGPT、Zoom、Canva等多個高流量平台全面「卡住」，使用者一度無法載入頁面或出現錯誤訊息，成為近月來最嚴重的全球網路中斷事件之一。Cloudflare表示，事故源於一份自動生成的安全設定檔異常膨脹，引發流量管理系統失效。系統於台灣時間凌晨3時前後修復，技術長柯奈特隨後在X上向全球用戶道歉，強調未來將加強監控，避免重蹈覆轍。

為何一份設定檔能癱瘓全球？

根據公司說明，問題來自一份用於管理惡意流量的設定檔，因規模異常巨大，導致軟體發生崩潰，進而使Cloudflare的流量管理及安全防護系統全面受影響。受到波及的平台包含X、英雄聯盟、OpenAI、Google等，都有大量用戶在格林威治標準時間18日上午11時30分起陸續回報無法連線、延遲或跳出錯誤訊息；甚至連監測平台Downdetector也受牽連，一度無法正常運作。

Cloudflare會成為「全網最大單一失敗點」嗎？

NetBlocks監測總監Toker指出，這次事故反映Cloudflare基礎架構遭遇「災難性中斷」，也凸顯全球網站高度依賴Cloudflare來防禦攻擊，使其成為網路生態中的關鍵單點。Cloudflare坦言，事件已「大致修復」，但部分系統在完全穩定前仍可能看到錯誤訊息。公司強調事件並非攻擊或惡意行為，而是單純的技術錯誤；受影響期間，Cloudflare股價也一度重挫約3%。

廣告 廣告

僅在過去數月，AWS與Microsoft Azure也都發生過重大中斷。資安顧問Moore表示，企業往往只能依靠Cloudflare、亞馬遜、微軟等雲端巨頭，導致風險高度集中，一旦出現問題就會引爆全球性的連鎖效應。

更多鏡週刊報導

全球網災！Cloudflare異常「普發現金網站也掛了」 數發部：請民眾保持耐心

快訊／Cloudflare大當機！X、ChatGPT全卡住 大量網站跳「500錯誤」網崩潰

南韓醫療人球悲劇！釜山市內醫院全拒收 高中生搭救護車空等害命