全球網路自由排名 臺灣全球第7、亞洲最佳

記者郭曉蓓／臺北報導

美國華府民主促進研究組織「自由之家」（Freedom House）今（13）日發布《2025年全球網路自由度報告書》指出，全球網路自由度已連續第15年下降，中國與緬甸一樣敬陪末座，冰島仍是全球網路最自由的國家；臺灣則名列全球第7，為亞洲最佳。

「自由之家」在這份報告中表示，冰島以94分高居第1，臺灣則以79分排在第7的位置，在亞洲國家中持續保持領先地位，高於日本的78分與南韓的65分。中國分數僅有9分，再度被評為「不自由」，並已連續多年在全球排名中敬陪末座。

報告指出，全球網路自由度連續第15年下降。在2025年全球網路自由度報告評估的72個國家中，28個國家的網路自由度惡化，在網路自由度評級為「自由」的18個國家中，有一半的國家得分下降；以喬治亞的得分降幅度最大，其次是德國和美國。