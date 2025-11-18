全球網路部分癱瘓 X當機無法連線

Investing.com的香港網站11月18日顯示出Cloudflare的報錯訊息，無法連線。翻攝網路



全球網際網路週二（18日）再度出現基礎性的大規模當機，關鍵的網路服務公司Cloudflare似乎出現當機斷線，馬斯克旗下的社群網站Ｘ也無法連線。

這是繼10月下旬亞馬遜與微軟的雲端服務接連發生大當機之後，再度出現關鍵的網路服務當機癱瘓事件，凸顯出目前網路基礎設施集中倚賴幾家特定公司的脆弱性。

路透社報導，在美東時間周二早上6時41分（台灣時間晚間7時41分）的時點，當機狀況追蹤網站Downdetector已經有逾1萬1500件當機報告。而在此之後，就連Downdetector網站也一度因為Cloudflare的當機而無法連上。

包括Downdetector在內，許多網站要連線時都會直接顯示與Cloudflare有關的錯誤訊息。X則是出現一直停在商標浮現畫面，凍結無法載入內容的狀況。

