全球緊盯 ! 歷時一小時四十分 川習會結束 核武、關稅成焦點 未觸及台灣

美國總統川普(左)與中國國家主席習近平握手合影。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平與美國總統川普週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人六年來的首次正式會面。此舉被視為可能重塑世界兩大經濟體以及國際局勢的關鍵事件。美國總統川普在會後表示，此次川習會未觸及台灣問題，川普在會前就曾表示，台灣不會成為這次川習會的重點。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，會談開始，雙方均發表熱情演說。川普稱讚習近平為「偉大國家的偉大領袖」，並表示兩人「將長期保持良好關係」。習近平則表示，多年後再次與川普見面「非常高興」，並強調即使雙方意見不一致，作為中美關係的掌舵人，應堅持正確道路，共同促進兩國繁榮。

然而，會談氣氛的背後，仍存在棘手議題。川普在抵達釜山前不久宣布，美國將結束長達三十多年的核試驗空窗期，並指示國防部根據其他國家核武試驗計畫，啟動平等基礎的核武測試程序。他指出，中國在核武發展上仍落後於美國，但預計五年內將迎頭趕上。

本次會晤正值中美關係面臨多重挑戰之際。近月來，雙方在關稅、出口管制與貿易懲罰措施上頻繁交鋒，從高科技產品到遠洋航運均受衝擊，全球經濟波動加劇。核心爭議包括巨大的貿易失衡、美國對中國高科技產品的限制，以及中國在稀土出口管制和非法芬太尼貿易中的角色。

此外，中國購買美國大豆、中國公司旗下應用程式 TikTok 在美國的未來、烏克蘭戰爭等問題，也可能成為會談議題。知情人士透露，週末在馬來西亞吉隆坡舉行的中美貿易談判後，雙方都對兩國關係未來框架抱持樂觀態度。

中國購買美國大豆、中國公司旗下應用程式 TikTok 在美國的未來、烏克蘭戰爭及台灣問題，也可能成為會談議題。 圖：翻攝自抖音新世界臉書（資料照）

分析人士指出，無論達成何種協議，都僅是民主國家美國與威權國家中國之間大國競爭的「試金石」。在習近平領導下，中國在東海和南海的軍事自信增強，使美國及其區域盟友關切。雙方皆認為，領導人會晤對於穩定雙邊關係及經濟聯繫至關重要。

此次會談安排由中美官員精心策劃。消息人士稱，原計劃川普提前離開，可能導致會晤時間緊湊，最終雙方決定將會談安排在川普離開、習近平抵達的時間交錯進行。觀察人士指出，全球關注此次會談雙方為達成協議願意做出的讓步，因為兩位領導人均不希望在國內被視為向戰略對手過度妥協。

